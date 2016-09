Basketballer starten in ihre zweite Landesliga-Saison Nach dem starken vierten Platz im ersten Jahr heißt diesmal das Ziel Mittelfeld – mit diesem Riesenkader.

Am Sonnabend, 18 Uhr, starten die Basketballer vom Görlitzer BC in ihre zweite Landesliga-Saison. Die „Squirrels“, (Eichhörnchen) wie sie sich nennen, hatten in ihrer Premierensaison Punkt um Punkt gesammelt, wie die kleinen Nager Eicheln, und als Aufsteiger mit dem Kampf gegen den Abstieg nichts zu tun. „Wir haben den Schritt in die Landesliga nicht bereut“, sagt Philipp Schmidt, Spielertrainer und Vorstandsvorsitzender beim GBC. Dabei hatte sein Team in den Jahren davor immer wieder gezögert, den Aufstieg zu wagen. Dann wurde es im Premierenjahr gleich der vierte Platz, mit zwölf Siegen und nur acht Niederlagen. „Es war sogar der dritte Platz drin. Wir hatten im letzten Saisonspiel ein echtes Finale um Bronze gegen den BC Dresden III, da aber ganz knapp, in der Verlängerung, verloren. Insgesamt aber haben wir viel besser abgeschnitten, als wir selbst es erwartet hatten“, erinnert er sich.

Daran zu denken, jetzt auch in dieser Liga ganz vorn anzugreifen, sind die Görlitzer Squirrels weit weg. „Das zweite Jahr wird schwieriger als das erste,“ warnt Schmidt. Die Gegner kennen jetzt die Mannschaft, können sich besser auf die Stärken einstellen, Schwächen ausnutzen. Das gilt allerdings auch andersherum. Und der riesige Kader der Görlitzer, 21 Spieler für am Ende fünf Positionen auf dem Feld, lässt viel Platz für Variationen. Eigentlich könnte diese Spielerzahl auch für zwei Mannschaften reichen. Diesen Schritt wollten die Görlitzer aber nicht gehen. Schmidt, der an der Seitenlinie von Assistenzcoach Felix Kurtze unterstützt wird, erklärt: „Nicht alle stehen immer zur Verfügung. Einige sind Pendler, Arbeit und Familie spielen auch eine große Rolle. Zwölf Spieler dürfen pro Partie eingesetzt werden. Und wir haben es trotz eines 24-Mann-Kaders in der vergangenen Saison nicht immer geschafft, diese zwölf Spieler auch aufs Protokoll zu bringen.

Die andere Seite der Medaille: Im Extremfall müssen Spielertrainer Schmidt und Kurtze vor einer Partie neun Spieler aussortieren, die gar nicht zum Einsatz kommen. „Am Ende ist es wichtig, dass diejenigen, die hart dafür trainieren, auch ihre Einsatzchancen bekommen. Wenn das nicht jede Woche geht, wird eben routiert.“ Als Point Guard (Spielmacher) Mirko Weinert, der vielleicht wichtigste Spieler der Mannschaft, in der vergangenen Saison zweimal ausfiel, mussten dann seine Vertreter, 19 und 20 Jahre alt, die sonst weniger Spielzeit erhielten, eben die Verantwortung übernehmen.

Das intensive Training hat sich ausgezahlt. Auch vor dieser Saison wieder, inklusive Trainingslager. Und zu verbessern gibt es immer etwas. An die höhere Aggressivität und Geschwindigkeit, am Anfang der vergangenen Saison noch ein Problem, haben sich die Görlitzer inzwischen gewöhnt. Reserven sieht Philipp Schmidt noch in der Abgezocktheit, besonders im letzten Viertel. „Da hatten wir noch unsere Schwierigkeiten, haben zu einfach Fehler gemacht und vielleicht ein paar Punkte verschenkt. Beim BC Dresden II zum Beispiel,wo die Görlitzer drei Viertel lang führten, um am Ende doch noch zu verlieren.

Einen Medaillenplatz als Ziel hält Schmidt (noch) für unrealistisch, obwohl der Tabellenzweite Chemnitz 99ers III aufgestiegen ist. Aber der souveräne Vorjahresmeister Wurzen ist in der Liga geblieben, dazu wurde die dritte Mannschaft des BC Dresden durch die noch stärkere zweite Mannschaft ersetzt (musste nach dem Abstieg der ersten eine Liga runter). Weitere Absteiger aus der Oberliga sind die Zittauer Falcons. Auf die Oberlausitzderby gegen die Falken freuen sich die „Eichhörnchen“ ganz besonders. Mal sehen, wer schneller ist.

