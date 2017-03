Baseball-Schläger sicher gestellt 100 Beamte waren wegen eines Rockertreffens in Bautzen am Wochenende im Einsatz. Sie hatten vor allem ein Ziel.

Die Polizei war am Sonnabend in Bautzen im Einsatz.

Zum „cluboffenen Abend“ hatten die Bautzener Rocker von der Aryan Brotherhood Eastside am Sonnabend geladen – auf die Polizei als Gäste hätten die schweren Jungs der rechtsextremen Bruderschaft aber wohl gern verzichtet. Die Beamten hatten die Zufahrt zum Clubgelände an der Wilthener Straße abgeriegelt, die Besucher akribisch kontrolliert. Und tatsächlich wurden die mehr als 100 Beamten auch fündig.

Hinter der großangelegten Kontrollaktion steckte das Operative Abwehrzentrum (OAZ). Die Spezialeinheit kümmert sich um kriminelle politische Extremisten. Bereits im Vorfeld hatte die rechte Bautzener Rockergruppe über das Internet für das Treffen mobilisiert. „Wir haben der Veranstaltung bewusst öffentlichkeitswirksam etwas entgegengesetzt“, so OAZ-Sprecherin Kathleen Doetsch. Zugleich sei es darum gegangen, Straftaten zu verhindern.

Die Beamten stellten vor allem zahlreiche Identitäten fest. „Die jeweils Betroffenen agierten absolut gewaltlos, kooperativ und verträglich“, erklärt Kathleen Doetsch. Doch was bei einigen zum Vorschein kam, lässt nicht unbedingt auf Friedfertigkeit schließen. Die Polizisten erstatteten sieben Anzeigen wegen Verstoß des Waffengesetzes. Die Beamten fanden zwar keine Schusswaffen – dafür aber verbotene Gegenstände wie Schlagstöcke. Auch Baseball-Schläger und Messer wurden einkassiert. Zudem stellten die Polizisten in Deutschland nicht zugelassene Böller sicher und registrierten verschiedene Ordnungswidrigkeiten – auch, weil einige Fahrer angetrunken am Steuer saßen. (szo)

