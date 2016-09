Basar für Kindersachen Die Veranstaltung in Fischbach findet zum achten Mal statt. Die kritische Parkplatzsituation bleibt bestehen.

In Fischbach wird zur Kindersachenbörse eingeladen. © André Schulze

Der Kindersachenbasar im Fischbacher Kulturhaus gehört mittlerweile zu Arnsdorf wie der jährlich stattfindende Karneval. Denn auch diese Veranstaltung, die zweimal im Jahr von Eltern der Arnsdorfer und Fischbacher Kitas organisiert wird, steht bei vielen Einwohnern der Gemeinde fest im Terminplan. An diesem Wochenende ist es nun wieder so weit. Sowohl am Freitag als auch am Sonnabend haben Eltern und ihr Nachwuchs die Chance, Kindersachen für die Herbst- und Winterzeit, Spielzeug, Bücher sowie Babyausstattung im Kulturhaus für einen günstigen Preis zu ergattern. Zudem gibt es wieder Kinderbetreuung, einen Maltisch, Kinderschminken und Café-Betrieb. Langeweile sollte bei den Kleinen also nicht aufkommen.

Kritisch könnte allerdings erneut die Parksituation vor dem Fischbacher Kulturhaus werden. Denn aufgrund der Beliebtheit der Veranstaltung sind die Straßen rund um das Gebäude zugeparkt, auch Einfahrten wurden in der Vergangenheit häufig gern übersehen. Eigentlich sollte noch vor der 775-Jahr-Feier in Fischbach, die am 23. September beginnt, die Außenanlage des Kulturhauses neu gestaltet werden. In diesem Zuge sollte auch ein neues Parkplatzkonzept umgesetzt werden. Doch bei der Fördermittelvergabe ist ein Fehler aufgetreten und die Fischbacher mussten leer ausgehen (SZ berichtete). Die Arnsdorfer Verwaltung war deswegen gezwungen, die Neugestaltung des Areals in das kommende Jahr zu verschieben. Die knappe Parkplatzsituation vor dem Dorfgemeinschaftshaus bleibt also nach wie vor bestehen und wird sicherlich auch an diesem Wochenende eine Rolle spielen. „Wir werden wieder auf das Parkverbot in der Röderstraße bis zur Feuerwehr aufmerksam machen. Unsere Gäste müssten sich auf ein Stück Weg zu Fuß einrichten, also Kinderwagen oder Tragegurt für die Kleinen mitnehmen. Die Kinderwagen können unten im Kulturhaus geparkt werden“, erklärt Antje Scheiding vom Organisationsteam des Kindersachenbasars.

Zehn Prozent für die Kitas

Grundsätzlich können Interessierte am Freitag von 15 bis 18 Uhr im Kulturhaus nach dringend benötigten Sachen stöbern. Einlass für Schwangere und Eltern mit Säuglingen ist bereits 14 Uhr. Am Sonnabend ist der Kindersachenbasar von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Zehn Prozent des Erlöses gehen wie gewohnt an die Kindertagesstätten in Fischbach und Arnsdorf. Das waren beim vergangenen Basar im März dieses Jahres immerhin stolze 1 285,74 Euro, jede Einrichtung bekam also 642,87 Euro. (ste)

