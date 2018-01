Barscheck für positive Berichte Die chinesische Regierung hat iranischen Journalisten nach einer Pressekonferenz Geld geschenkt. Dabei ging es um Menschenleben.

Symbolbild: Bestechung.

Dieser Öltanker verbrannte im Ostchinesischen Meer.

Teheran. Die chinesische Botschaft in Teheran hat mit einem Geldgeschenk an iranische Reporter für heftige Kritik in den lokalen Medien gesorgt. Das Geschenk wurde von einigen Medien als Bestechung ausgelegt. Alle Reporter wurden aufgefordert, das Geld wieder zurückzugeben. Der Chefredakteur der Nachrichtenagentur Isna forderte die chinesische Botschaft am Dienstag sogar auf, solche Aktionen in Zukunft zu unterlassen. Eine Kopie seines Schreibens veröffentlichte er auf Twitter.

Hintergrund der eigenartigen Aktion der chinesischen Botschaft ist eine Pressekonferenz am Montag zu dem verbrannten iranischen Öltanker „Sanchi“ vor der Küste Ostchinas. Bei einer Kollision mit einem Frachtschiff am 6. Januar waren alle 30 iranischen Seeleute auf dem Tanker ums Leben gekommen. Nach der Konferenz gab es dann von der Botschaft für alle Reporter einen Umschlag mit einem Barscheck in Höhe von 500 000 Rials (rund 10 Euro).

Isna-Chefredakteur Hesam Moghadam machte die chinesische Botschaft in seinem Schreiben darauf aufmerksam, dass die iranischen Reporter von Interviewpartnern kein Geld erhalten dürfen. Daher werde das Geldgeschenk an das Isna-Team auch wieder zurückgegeben. (dpa)

