Barockteiche laufen leer Die Wehre an der alten Mühle sind gezogen – Flaschenteich und Spiegelteich bekommen kein Wasser.

Timmy Held hat gestern an der alten Mühle in Zabeltitz das Wehr gezogen. Die Wasserbehörde hat ihm das Wasserrecht entzogen. © Anne Hübschmann

In etwa drei Wochen sind die Teiche im Zabeltitzer Barockgarten trocken. Zwar hat die Stadt die Abläufe halbwegs dichtgemacht, aber ohne zulaufendes Wasser wird der Pegel im Becken sinken. Gespeist werden die kunstvollen Becken durch die Röder, die am Palais vorbeiplätschert über die „Teichmönche“, Wasserständer in Höhe des Palais. An der Mühle gibt es dazu seit eh und je ein Wehr, dass das Wasser anstaut.

Doch was eh und je so war, soll jetzt nicht mehr so sein. Nach einem Jahr Warten auf eine behördliche Entscheidung hat die Wasserbehörde des Landkreises Meißen nun dem Besitzer der Mühle das alte Wasserrecht entzogen. Auch ein Widerspruch nütze da nichts. Der junge Unternehmer darf kein Wasser mehr anstauen. Allerdings hat er gleichzeitig schriftlich bekommen, dass er das Wehr nicht ziehen darf, um sich rechtlich korrekt zu verhalten.

Selbst Rechtsanwältin Angela Markert ist da irritiert und hat der Behörde geschrieben, es sei selbst nach dem allgemeinen Rechtsverständnis mehr als verwunderlich, dass die Behörde ihrem Mandanten das alte ans Grundstück gebundene Wasserrecht nicht zugestehe, aber gleichzeitig auf die Stauhaltung bestehe und ihn sogar an seine Unterhaltungspflichten erinnere, ihm aber die Nutzung seines Eigentums, die Wasserkraft, verwehre. Gebaut hat Timmy Held wirklich viel. Er hat die Hausgründung erneuert, die Ufermauer repariert und natürlich das alte Wehr nach historischer Vorlage restauriert.

In seinem Besitz befinden sich zwei der vier letzten Turbinen aus der Meißner Fabrik Schindler und Grunwald. Eine läuft in Koselitz, wo er Wasserkraft nutzt, die andere sollte bald hier Strom produzieren. Und das nicht aus reiner Liebhaberei. „Die alte Mühle war in einem katastrophalen Zustand, als ich sie gekauft habe. Die eigene Stromproduktion für die künftigen Bewohner gehört zum unabdingbaren Finanzierungskonzept für das Objekt. Ausdrücklich lobt Timmy Held dabei den Denkmalschutz. Man habe für alles gute Lösungen gefunden. Das wünschte er sich auch von der Wasserbehörde. Denn schließlich habe er das verfallende Objekt mit dem Wasserrecht gekauft.

Doch dann gab es plötzlich Streit. Die Behörde bestritt, dass es das alte Wasserrecht um 1830 noch gilt. Was nun folgte, war eine Indiziensuche nach Belegen. Möglicherweise liegt das auch im Akteur begründet.

Wohnprojekt auf der Kippe

Es gab nämlich zuvor schon einmal einen Streit mit Wasserturbinenbetreiber Timmy Held in Koselitz, um „zu wenig Wasser“, das die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates durch die Große und die Kleine Röder lässt. Bis zu 70 Zentimeter hoch ist die Röder an manchen Stellen inzwischen verschlammt, von einer Beräumung ist nicht einmal die Rede. Mit etwa 1 m³/Sekunde plätschert die Große Röder inzwischen vor sich hin.

Nach alten Papieren müsste sie mit 2,6 m³/Sekunde fließen. Die gleichen Verhältnisse gelten für die Kleine Röder. Der Grund ist klar: Die Hochwassergefahr wird übers Gabelwehr und die ausgebaute Geißlitz gebannt, alles andere, was sich quer durch die Landschaft schlängelt, würde nur viel Geld kosten. Das ist auch Timmy Held nach Jahren des Schriftverkehrs, Vorsprechens bei der Wasserbehörde und der Landestalsperrenverwaltung und sogar des Gründens einer Bürgerinitiative in Koselitz klargeworden.

Vielleicht könnte er noch ein neues Wasserrecht bekommen. Doch es wäre ein Wasserrecht ohne Anspruch auf Wasser, denn Fließmengen werden darin nicht mehr garantiert und nur 20 Jahre gültig. Darauf jedoch kann kein Betreiber einer Wasserturbine bauen – im wahrsten Sinne, denn die Anlagen kosten auch Geld.

Am 15. Dezember gibt nun noch einmal einen Gesprächstermin mit Landrat Arndt Steinbach. Kann der Landrat eine einvernehmliche Lösung für alle herstellen und damit das Wohnprojekt „Alte Mühle“ noch retten? Vor Gericht ziehen will Timmy Held jedenfalls nicht noch einmal.

