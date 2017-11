Barockhaus zeigt Puppenküche Zudem ist das Miniaturwohnhaus von Peter Kurt-Franken wieder aufgebaut, an dem er zehn Jahre gearbeitet hat.

Die kleine Puppenküche aus dem Jahr 1898 ist dieses Jahr erstmals im Barockhaus zu sehen. Auch das Puppenhaus von Peter Kurt-Franken wird wieder gezeigt. © Museum

Görlitz. Die Görlitzer Sammlungen haben im Barockhaus Neißstraße 30 wieder das große Puppenhaus des Herrn Kurt-Franken aufgestellt. Das Miniaturwohnhaus ist eine Leihgabe aus Privatbesitz und wurde im Maßstab 1:15 gebaut. Das im Stile der Gründerzeit gestaltete Wohn- und Geschäftshaus verfügt über 22 Räume, in denen Alltagssituationen dargestellt werden. Für den Betrachter gibt es viele Details zu entdecken. Daneben ist ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Verkaufsständen dargestellt – wie im richtigen Leben. Doch Peter Kurt-Franken hat nicht nur das Puppenhaus mit Möbeln, Beleuchtung und vielem mehr selbst gebaut, sondern auch Puppen handgefertigt. Erstmals zeigt das Museum fünf von 22 Exemplaren, die ebenfalls aus Privatbesitz als Leihgabe zur Verfügung gestellt worden sind. Jungen und Mädchen, aber auch feine junge Damen und Kinder mit anderen Hautfarben entstanden im Arbeitszimmer der Görlitzer Wohnung. Kurt-Franken hat die Formen für Köpfe, Arme und Beine selbst hergestellt, die Gesichter liebevoll bemalt und Kleidungsstücke genäht.

Neben dem Puppenhaus gibt es in diesem Jahr eine Puppenküche zu bewundern. Sie ist über einen Meter breit und knapp 50 Zentimeter hoch. Das Spielzeug war 1898 ein Weihnachtsgeschenk an die Tochter einer gutbürgerlichen Familie in Chemnitz, die wenige Tage später erkrankte und verstarb. Zwanzig Jahre später erwarben die Großeltern der späteren Besitzerin die Puppenküche für ihre Töchter. Kurz darauf zog die Familie nach Görlitz, 1925 wurde Tochter Ursula geboren. Sie wurde 1929 zur alleinigen Besitzerin der Spielzeugküche. In den Folgejahren wurde die Küche immer wieder ergänzt durch neues Geschirr, Küchengeräte und eine funktionsfähige Kaffeemühle. Doch die größte Besonderheit war ein elektrischer Herd, auf dem gekocht werden konnte. (szo)

