Barockgarten-Besuch wird teurer Ab April kostet der Eintritt für Tagesgäste fünf Euro. Die Saisonkarte hingegen ist ein echtes Schnäppchen.

Der Barockgarten bietet viele Ein- und Ausblicke. Wer sie genießen will, muss künftig mehr bezahlen. Es sei denn, er kauft eine Saisonkarte. © Norbert Millauer

Während der Großbaustellen-Zeit kostete der Eintritt in den Barockgarten Großsedlitz nur 2,50 Euro. Doch die Zeiten sind vorbei. Die des großen Bauens und die des reduzierten Eintrittspreises. Mit Beginn der neuen Saison am 1. April kostet der Eintritt für Erwachsene fünf Euro, ermäßigt die Hälfte. Die Saisonkarte kostet nach wie vor acht Euro. Damit will der Garten den Besuchern aus der Region ein Geschenk machen und sie öfter in den Park locken.

Die acht Euro für unbegrenzt viele Besuche im Jahr sind im Vergleich zur Tageskarte sehr günstig. Noch günstiger wird die Saisonkarte für den, der am 1. April zwei kauft. Die beiden zusammen kosten an dem Tag nämlich auch nur acht Euro, sagt Andrea Dietrich, die Chefin von Barockgarten Großsedlitz und Schloss Weesenstein. „Das ist kein Aprilscherz.“ Außerdem gilt auch in der neuen Saison: Wer den Barockgarten besucht, erhält am gleichen Tag im Schloss Weesenstein ermäßigten Eintritt und umgekehrt.

Ebenfalls am 1. April öffnet das Café im Friedrichschlösschen des Barockgartens wieder. Die Bewirtschaftung hat der Inhaber der Weesensteiner Schlossgaststätte übernommen. Zwischen Brunch und Kaffee bietet der Barockgarten nun immer sonntags eine Führung an und wird damit attraktiver für einen Sonntagsausflug.

Der 1. Juli ist zwar ein Sonnabend, aber auch ein Tag, an dem sich Café und Garten viele Besucher wünschen. Dann wird eine barocke Tafel gestaltet, an der in historischen Kostümen wandelnde Herrschaften tafeln. An dem Tag werden zwei neue Ausstellungen eröffnet. Sie zeigen in der Unteren Orangerie die Orangeriekultur in Sachsen und in der Oberen die Schlösser Augusts des Starken. Bereits ab 1. April können die restaurierten Originalskulpturen bewundert werden, die lange im Schuppen des Gartens standen. Man sieht ihnen die akribische Arbeit der Steinmetze an.

Ganz ohne Bauen geht es auch künftig im Barockgarten nicht. Die östliche Balustradentreppe soll gesichert werden, nachdem die westliche schon saniert ist. Auch die Waldkaskade ist zu sichern. Die nächsten großen Vorhaben werden jetzt geplant. Das sind das Dach der Unteren Orangerie und ein neues Kassenhaus. Das wird jedoch nicht vor 2018/19. In zwei Jahren, 2019, will sich der Barockgarten von seiner besten Seite zeigen. Dann ist es 300 Jahre her, dass Reichsgraf August Christoph von Wackerbarth begann, Großsedlitz als Landsitz mit Orangerie bauen zu lassen. (SZ/sab)

