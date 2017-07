Barockes Vergnügen Am Sonnabend schlüpften an die 50 Darsteller aus Deutschland und Polen in barocke Roben, um die Zeit um 1720 im Barockgarten Großsedlitz lebendig werden zu lassen.

© Marko Förster

So sieht es aus, wenn Reichsgraf von Wackerbarth und Gräfin von Dönhoff durch den Barockgarten Großsedlitz wandeln, begleitet von einer großen Schar von Gästen. Am Sonnabend schlüpften an die 50 Darsteller aus Deutschland und Polen in barocke Roben, um die Zeit um 1720 lebendig werden zu lassen. Die Gäste konnten die barocke Festkultur auch beim Tafeln in der Oberen Orangerie genießen, außerdem lockten Spiele auf dem Rasen, Fechtdarbietungen und Stegreiftheater die Besucher an. Ein szenisches Thema auch die innere Sicherheit: Zum Schutz des Reichsgrafen patroullierten polnische Soldaten in sächsischen Uniformen der damaligen Zeit. (mf)

