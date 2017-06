Barockes an der Autobahn Für den Zabeltitzer Park wird jetzt an der A 13 geworben. Zwischen Ortrand, Schönborn und Radeburg, Thiendorf.

So sehen die Schilder aus, die jetzt angefertigt werden. Unverkennbar die Silhouette des Zabeltitzer Barockparks – nur die Kirche steht auf der falschen Seite. © Stadtverwaltung

Der Barockgarten Zabeltitz erhält zwei touristische Tafeln. An der A 13 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Ortrand und Schönborn sowie in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Radeburg und Thiendorf weist zukünftig jeweils eine der charakteristischen braunen Tafeln auf einen lohnenden Abstecher hin. „Das Palais und der Barockgarten Zabeltitz sind ein wunderschönes Ausflugsziel für Erholungssuchende, Spaziergänger und Gartenfreunde. Das sollte jeder Sachse mal gesehen haben, und die Touristen von nah und fern sollten das natürlich am besten auch einplanen,“ findet Rainer Förster, Präsident des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr.

Die Aufstellung kann vorgenommen werden, sobald die Schilder angefertigt sind. In Sachsen dürfen an Autobahnen zwischen zwei Anschlussstellen bis zu vier Hinweistafeln, je Richtung zwei, und damit doppelt so viele wie nach Bundesrecht vorgesehen, aufgestellt werden. Zwischen den einzelnen Unterrichtungstafeln soll ein Mindestabstand von 250 Metern eingehalten werden. Solche Tafeln sind auch an Bundesstraßen möglich. Dies betrifft aber nur Straßen mit je zwei Fahrstreifen für eine Richtung, die durch Mittelstreifen oder sonstige bauliche Einrichtungen getrennt sind. Voraussetzung ist, dass es sich um einen längeren Streckenabschnitt, etwa zehn Kilometer, außerhalb geschlossener Ortschaften handelt. (SZ/ulb)

