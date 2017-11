Barocker Spielrasen angelegt Einst vergnügte sich der Adel beim Boulingrin. Bald können das Hochzeitsgesellschaften.

Hier wurde beim Arbeitseinsatz im Zabeltitzer Park eine Spielfläche geschaffen. © Stadtverwaltung

Zum Arbeitseinsatz im Barockgarten kamen 41 Freiwillige zum Helfen aus Zabeltitz und den umliegenden Dörfern, aus Großenhain, Elsterwerda, Dresden und sogar aus Leipzig. Es wurde gleich in mehreren Bereichen gearbeitet. Im Obstgarten stehen jetzt neue Bäume und Hecken. Auf der Elisabeth-Insel räumten die Helfer das Laub von den Rasenflächen. Die Insel wurde mit Blütensträuchern aufgewertet. An der Sichtschneise zur Kuhwiese wurde ein historischer Spielbereich, ein Boulingrin, wiederhergestellt. Dabei handelt es sich um ein rechteckiges Karree, das gegenüber der Umgebung vertieft ist und oft durch die Böschung begrenzt wird. Hier wurde einst zur Barockzeit dem englische Bowl- bzw. französischen Boule-Spiel gefrönt. Dieses Spiel war in England schon im frühen 16. Jahrhundert beliebt. Im 18. Jahrhundert wurde es in Frankreich Mode. Daher ist ein Bowling Green (die im Barock verwendete französische Bezeichnung ist Boulingrin) nicht selten als Gestaltungselement integriert. Die Fläche ist eben und kann völlig aus Rasen bestehen oder mit Mustern bzw. Broderien umrahmt sein. Der Rasen wurde ursprünglich durch Schafbeweidung, heutzutage durch häufiges Mähen kurz und dicht gehalten. Durch die höfische Gesellschaft kam die Mode auch nach Zabeltitz.

