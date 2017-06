Barocke Pracht in neuem Glanz Am Mittwoch sind an der Zittauer Klosterkirche die Baugerüste gefallen. In gut einem Monat gibt es schon die erste Ausstellung.

© Rafael Sampedro

Am Mittwoch sind die Baugerüste an der Fassade der Klosterkirche gefallen. Das Gotteshaus erstrahlt in neuem Glanz, nachdem die denkmalpflegerische Instandsetzung der Gebäudehülle, die Reparatur der Gewölbe und Bleiglasfenster, die Restaurierung der Außenfassade und der Betstuben fast abgeschlossen ist. Darüber informierte Museumschef Peter Knüvener.

Am 30. Juli soll im Kirchenschiff und Chor die Ausstellung „Ganz anders. Reformation in der Oberlausitz“ eröffnet werden und den Zittauer Epitaphienschatz würdig präsentieren. Das Gotteshaus wird zu diesem Zweck für rund zwei Millionen Euro zum Museum umgebaut, um neben den Fastentüchern einen weiteren Touristenmagnet zu schaffen, der über das Reformationsjubiläum hinaus wirkt.

Epitaphien sind aufwendig verzierte Grabtafeln für einen Verstorbenen. 40 bis 50 restaurierte Epitaphien wird das Zittauer Museum zeigen. Im Chor, der auch als Ausstellung genutzt wird, sollen weiterhin Gottesdienste der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde stattfinden. (mh)

zur Startseite