Barock oder Bart?

Welches Motiv wird für die Kulturhauptstadt 2025 stehen – die Dresdner Frauenkirche oder der Chemnitzer Nischel? © dpa

Nürnberg hatte Annekatrin Klepsch (Linke) schon auf der Rechnung. Magdeburg auch. Seit Mittwochnachmittag weiß die Kulturbürgermeisterin, dass Dresden einen weiteren Konkurrenten bekommt, ausgerechnet aus Sachsen. Chemnitz hat nun ebenfalls beschlossen, sich um den Titel als europäische Kulturhauptstadt 2025 bewerben zu wollen. Und Leipzig könnte in den nächsten Monaten auch in den Wettbewerb eintreten.

„Wir sehen das sportlich“, sagte Klepsch am Mittwoch und machte deutlich, dass ein Rückzug für Dresden nicht infrage komme. Im Gegenteil: Die Stadt will in die Offensive gehen und lädt im September alle Wettbewerbsteilnehmer an die Elbe ein, zur „Konferenz der Konkurrenten“, wie sie es nennt. Ziel soll nicht etwa sein, einen Mitbewerber doch noch zum Aufgeben zu bewegen. Stattdessen wolle man Erfahrungen austauschen, wie bereits der Bewerbungsprozess als Gewinn für die Städte gestaltet werden kann.

Immerhin werden Millionen Euro ausgegeben, bevor überhaupt feststeht, wer das Festjahr ausrichten darf. Dresden hat in diesem Jahr zum Beispiel 125 000 Euro eingeplant. So wird im Sommer ein Kulturhauptstadtbüro mit drei Mitarbeitern im Kulturpalast eröffnet. Mit 2 025 Euro werden außerdem zehn Projekte unterstützt, die neue Ideen ausprobieren und für das Hauptstadtjahr 2025 weiterentwickeln sollen. Dazu sind künstlerische Initiativen aufgefordert, sich mit Vereinen, Schulen, Firmen und Nachbarschaften Gedanken über Zukunftsvisionen für eine Stadt im Wandel, über gesellschaftliches Miteinander sowie über lokale Identität zu machen.

Ein wenig dicker ist das Finanzpolster 2017 in Chemnitz. Dort hat der Stadtrat am Mittwoch eine Viertelmillion Euro bewilligt. In Chemnitz ist man sich allerdings auch bewusst, wie stark die Konkurrenz ist – von Dresden bis nach Kassel und von Nürnberg bis nach Hamburg, das ebenfalls eine Bewerbung plant. „Die Kulturhauptstadt ist Gesprächsthema in Chemnitz“, sagte die Grünen-Stadträtin Meike Roden am Mittwoch. „Es wird diskutiert, wie wohl die Chancen für Chemnitz stehen. Es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, es gibt einen Mitbewerber ganz in der Nähe.“ Bis 2020 will Chemnitz rund 1,2 Millionen Euro in die Bewerbung stecken. Dresden hat rund 1,8 Millionen Euro eingeplant. 2019 müssen die Städte ihre Konzepte einreichen, bis Ende 2020 haben sie gegebenenfalls noch einmal Zeit nachzubessern. Im Jahr darauf wird der Sieger ernannt.

Rund 500 Dresdner haben schon ganz konkrete Vorstellungen, was sie unter Kultur verstehen. So viele Menschen haben sich bislang an einer Umfrage für die Bewerbung beteiligt. Erstaunlich wenige würden damit nur das Theater oder die Konzertbühne verbinden, sagt Stephan Hoffmann, der Leiter des Kulturhauptstadtbüros. Kino, Architektur wurden ebenso genannt wie Offenheit, Toleranz und ein kulturvoller Umgang miteinander. Doch auch auf Skepsis stößt Hoffmann hin und wieder. „Es gibt immer noch die alte Welterbe-Diskussion“, sagt der Büroleiter. Dann antworte er, dass es bei dem Hauptstadt-Titel nicht um den Welterbe-Titel geht. Für andere ist 2025 noch sehr weit weg. So weit, dass sie misstrauisch sind, wie sich die Stadt politisch und gesellschaftlich bis dahin noch verändern wird.

Für die Kulturbürgermeisterin ist die Bewerbung dagegen eine Chance, das Image Dresdens geradezurücken. Die Stadt sei weder barocker Mief, selbstgefällig, noch hadere sie mit sich selbst, wie es oft dargestellt werde. „So schlimm, wie wir von draußen gezeigt werden, können wir nicht sein“, ergänzt Hoffmann. Wie hoch die Kosten bis zum Festjahr ausfallen, sollte Dresden den Wettbewerb gewinnen, will aber auch er noch nicht abschätzen. Essen habe vor 16 Jahren ein Budget von 80 Millionen Euro gehabt, Pilsen kam dagegen mit nur 15 Millionen Euro aus. Paphos auf Zypern, die Kulturhauptstadt dieses Jahres, hätte zwar mit das kleinste Budget, sei aber wahnsinnig charmant. In jedem Fall gilt, dass sich die Europäische Union nur mit etwa zwei Millionen Euro an den Kosten beteiligen wird. Den Rest müssen die Städte, Länder und Staaten selbst aufbringen, auch über private Sponsoren.

