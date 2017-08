Barkeeper aus Berufung René Förster hat sein Leben geschüttelt und gerührt, jetzt leitet er die Twist-Bar und liebt einen Beruf, den es nicht gibt.

Herr über rund 400 verschiedene Spirituosen: Als Bar-Chef muss René Förster nicht nur wissen, welche in welchen Drink gehört. © Sven Ellger

Darauf brauchen Eltern einen Schnaps. Zum Runterspülen und Verdauen des Schrecks. In den Top Ten der Hiobsbotschaften rangiert Rene Försters Nachricht zusammen mit abgebrochenen Schneidezähnen und Schulverweisen ganz vorn: Kurz vorm Abschluss seines Studiums überlegte er sich alles noch einmal ganz anders. Immerhin stand der angehende Akademiker, passend für solche Wechselfälle, an der Quelle – hinter der Bar. Nach fünf Jahren Uni und nur noch eine Abschlussarbeit vom Magisterzeugnis entfernt, entschied René Förster: Ich werde Vollzeit-Barkeeper.

Eigentlich sah sich der 36-Jährige als Hörspielproduzent. Um das zu werden, studierte er Musik- und Erziehungswissenschaften plus Kunstgeschichte. Doch parallel dazu studierte er das Leben, unter anderem mit der wertvollen Erfahrung, eigenes Geld zu verdienen. „Ich habe begonnen, im ,Dr. Schlüter´ zu jobben. Dort lernte ich das Grundhandwerk an der Bar“, erzählt René Förster. Auch im Barwesen der Hotellerie probierte er sich aus. Als er gegen Ende seines Studiums gefragt wurde, ob er die Bar „Twist“ im Inside-Hotel leiten wolle, musste er sich entscheiden.

Die Arbeit hatte ihn schon seit einiger Zeit derart fasziniert, dass Vorlesungen und Seminare an der Uni eher Beiwerk wurden. „Ich habe gemerkt, dass ich auf Dauer nicht auf zwei Hochzeiten tanzen kann“, sagt René Förster. Die Festanstellung als Chef einer renommierten Bar war sehr verlockend, und jeder Zweifel verlor sich, angesichts des sicheren Einkommens und der großartigen Aufgabe, dem Lokal mit eigenen Ideen noch viel mehr Leben einzuhauchen. Also nahm er das Angebot an und leitet nun seit acht Jahren das vierköpfige Bar-Team, zu dem gelegentlich Azubis und Aushilfskräfte kommen. Rund 400 Spirituosen hat er im Blick und etwa 50 besondere Drinks auf der Karte. Gängiges wie Caipirinha und Mojito sind selbstverständlich.

„Meine Eltern waren zunächst gar nicht glücklich“, gibt er zu. Schließlich hatte er sich vor Musik und Kunst zunächst im Fach Chemie ausprobiert. Endlich schien René seinen Traumberuf gefunden zu haben. Jetzt warf er wieder alles über den Haufen und startete auch noch als Ungelernter ins Berufsleben. Wie alle anderen auch. Barkeeper ist kein Lehrberuf. Wer Experte in Sachen Spirituosen und Cocktails werden will, muss den Quereinstieg wagen. Er kann Seminare besuchen und Zertifikate erwerben. Aber er wird nie ein Barfachmann sein, wie es Restaurantfachmänner- und frauen gibt. Das das so nicht bleibt, dafür setzt sich die Deutsche Barkeeperunion ein, an ihrer Spitze der Dresdner Barmeister Ulf Neuhaus. Gemeinsam mit Fachleuten bringt er in Kürze ein Lehrbuch heraus. Es ist das erste Lehrmaterial für den Unterricht an Berufsschulen und richtet sich an Auszubildende des Restaurantfachs. „Wir starten gerade in Baden-Württemberg ein Pilotprojekt. Azubis des zweiten oder dritten Lehrjahres können sich im Barkeeping und Barmanagement schulen lassen“, erklärt Ulf Neuhaus. Der Umgang mit hochprozentigen Alkoholika erfordere natürlich die Volljährigkeit. Unter denen, die dieses neue Fach ausprobieren können, gibt es reichlich Interesse. Schließlich wirkt die Arbeit rund um die Bar cooler als manch anderer Bereich der Gastronomie.

„Bislang gilt die Ausbildung zum Barkeeper als Zusatzqualifikation, die man an Privatschulen oder an der Industrie- und Handelskammer absolvieren kann. Wir wünschen uns aber, dass sie einen festen Platz in der Lehrausbildung bekommt.“ Dafür ist der Präsident der Deutschen Barkeeper Union in ganz Deutschland unterwegs. Dass Ausbildungsinhalte Ländersache sind, macht sein Vorhaben kompliziert.

René Förster würde sich über die Aufwertung seines Berufes freuen. Eine gastronomische Ausbildung vermisst er indes nicht. „Ich bin ein guter Autodidakt“, sagt er. Keiner muss ausgebildeter Koch sein, um gut kochen zu können. „Wir Barkeeper kochen auch – nur in kalter Form und mit flüssigen Zutaten“, sagt er. Manche verflüssigt er erst. Der neueste Schrei am Shaker ist Gemüse beziehungsweise die Essenz, die sich aus Blumenkohl, Roter Beete, Pilzen, Spargel, Möhren, Sellerie und Grünkohl gewinnen lässt. Dazu gibt’s bei René Förster Gin statt Schnitzel. Blumenkohlada oder Magic Mushroom sind vielleicht gewöhnungsbedürftig, lohnen aber einen Probeschluck. Neue Cocktails aus überraschenden Produkten zu kreieren ist Försters Leidenschaft.

Weitere Komponenten braucht der Beruf: „Als Barkeeper ist man alles Mögliche: Designer, Gastronom und Betriebswirtschaftler, Psychologe und Philosoph.“ Nicht selten stranden verlorene Seelen spätabends an der Bar. „Vor allem aber habe ich mit Menschen in guter Stimmung zu tun“, sagt René Förster. Sie kommen nach erledigter Arbeit, wenn es etwas zu feiern gibt, einen Erfolg, einen Jahrestag, ein Wiedersehen. Der Barchef ist bis in den Morgen für sie da.

