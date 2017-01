Barkas wieder im Einsatz Der alte Barkas vom DRK Zittau dient eigentlich zu PR-Zwecken. Mitglieder aus Niederoderwitz haben ihn jetzt aber bei einem Winter-Einsatz gefilmt.

Niederoderwitz/Zittau. Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben jetzt ein Video veröffentlicht, in dem ein alter Rettungswagen zum Einsatz kommt. Es handelt sich dabei um einen Barkas B 1 000 SMH3. Das bestätigt Kay Meschke, stellvertretender Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins Niederoderwitz. „Wir wollten eigentlich nur Winterbilder mit dem Barkas machen“, so Meschke. „Als wir dann alles aufgebaut und vorbereitet hatten, kam die Idee, das Ganze zu filmen.“ Und so wurde ein Winterseinsatz mit historischer Technik nachgestellt.

Mit dem Film wolle man einen Eindruck vermitteln, wie die Rettung damals ausgesehen haben könnte, erzählt Meschke, der sich beim DRK-Kreisverband Zittau um die historischen Fahrzeuge kümmert. Im richtigen Einsatz sei der Barkas aber nicht mehr. „Wir nutzen ihn für die Öffentlichkeitsarbeit, etwa bei Präsentationen oder Festen.“

Neben Kay Meschke haben noch vier weitere DRK-Mitglieder an dem Film mitgewirkt. Produziert hat ihn ein Arbeitskollege von ihm, der eine Fotoagentur betreibt. Der Film ist seit Mittwochabend auf der Facebookseite des DRK Ortsvereins Niederoderwitz zu sehen.



Und so sieht das aus, wenn der Barkas im Einsatz ist



