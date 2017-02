Bargeldlos zahlen auf dem Amt Für den Bürgermeister zeigt darin auch, wie modern die Verwaltung ist.

„All das Geschaffene ohne Anhebung der Gemeindesteuern umzusetzen, ist nicht in jeder Kommune üblich“ – Bürgermeister Steffen Sang. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

In der Gemeindeverwaltung zog im vergangenen Jahr weitere Technik ein. Die Elektronische Akte, also der stete Weg weg vom Papier, mache auch um Niederau keinen Bogen, so Bürgermeister Steffen Sang (parteilos). Aber auch für die Bürger habe es eine Verbesserung gegeben: Seit letztem Jahr kann man bargeldlos mit EC-Karte in der Verwaltung bezahlen. Das gehöre einfach zu einer modernen Verwaltung dazu, sagt der Bürgermeister. Er verweist weiterhin darauf, dass 2016 mehr Bauland ausgewiesen werden konnte für mehr Zuzug, Straßen und ortsbildverschönende Plätze in Oberau und Ockrilla erneuert und instand gesetzt wurden.

Auch die kulturellen Angebote im Oberauer Schlossareal und auf dem Gellertberg wurden erhalten. Es konnten weitere 200 000 Euro Schulden getilgt werden, damit lag die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2016 bei rund 158 Euro je Einwohner. „All das Geschaffene ohne Anhebung der Gemeindesteuern umzusetzen, ist nicht in jeder Kommune üblich“, so der Bürgermeister.

Einiges konnte allerdings nicht geschafft werden. Genannt wird insbesondere die Gestaltung des Buswendeplatzes in Jessen, da dort noch Landerwerb erfolgen muss. Das soll nun in diesem Jahr geschehen. Nicht zufriedenstellend ist der Fortschritt bei der Gestaltung um den Niederauer Schwemmteich. Einerseits soll die Gestaltung zur Verschönerung des Ortsbildes, aber auch dem Hochwasserschutz dienen. Hier müsse man 2017 einen Schritt vorankommen, so Sang. (SZ/jm)

