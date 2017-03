Bargeld wieder aus dem Automaten Ein Unternehmen aus Trier hat im Edeka-Markt einen Geldautomaten installiert. Für manche Kunden ist das Abheben sogar kostenlos.

Bau auf, bau auf: Im Auftrag der Firma Card Point GmbH wurde am Donnerstag in Stauchitz ein Geldautomat installiert. Am Freitag soll er in Betrieb gehen. © Sebastian Schultz

Ende gut, alles gut? Was einen Geldautomaten in Stauchitz betrifft, kann diese Frage jetzt mit „Ja“ beantwortet werden. Am Donnerstag hat die Firma Card Point GmbH aus Trier einen Geldautomaten im Edeka-Markt installiert. Im Laufe des Freitags soll er in Betrieb gehen. Dies sagte Lars Walter von der Firma Card Point GmbH auf Nachfrage der SZ. Es ist die gleiche Firma, die auch in Schönfeld bei Großenhain einen Geldautomaten aufstellen wird. Dies ist für den 15. März geplant.

Damit geht für die Stauchitzer Bankkunden eine Leidenszeit zu Ende. Zunächst hatte die Volksbank Riesa ihre Filiale in der Gemeinde geschlossen, zum Endevergangenen Jahres auch die Sparkasse Meißen. Seitdem müssen die Stauchitzer nach Riesa, Meißen, Oschatz, Lommatzsch oder Ostrau fahren, um an Bargeld zu kommen. Die Schließung der Filiale sowie Geldautomat und Kontoauszugsdrucker hatte massive Kritik an der Sparkasse Meißen ausgelöst, weil diese als kommunales Geldinstitut auch verpflichtet ist, die Bargeldversorgung auf dem Lande sicherzustellen. Dies werde sie auch weiter tun, hatte Vorstand Rolf Schlagloth bei einer Bürgerversammlung in Stauchitz gesagt. Auf Anruf verschickt die Sparkasse Bargeld per Post. Ein versicherter Brief bis 500 Euro kostet dabei 3,95 Euro. Auch Kontoauszüge werden kostenpflichtig per Post versandt.

Kostenlos ist das Geldabheben jetzt in Stauchitz auch nicht, jedoch viel günstiger. Für bis zu 1 000 Euro sind vorerst 2,99 Euro an Gebühr zu zahlen, sagt Walter. Es könnte aber noch günstiger werden. „Wir sind derzeit in Verhandlungen mit der Volksbank Riesa, streben eine Kooperation an“, sagt Lars Walter. Käme die zustande, wäre das Geldabheben für Volksbank-Kunden kostenlos, könnte auch für die anderen günstiger werden. Man hoffe , mit der Sparkasse Meißen ebenfalls eine ähnliche Kooperation abzuschließen. Derzeit gäbe es aber noch keine Verhandlungen.

Für manche Kunden ist das Abheben aber jetzt schon kostenlos. Und zwar für die, welche bei einer Direktbank sind und deren Bank für das Geldabheben keine Gebühr verlangt. Walter nennt als Beispiel die Deutsche Kreditbank (DKB) und die ING Diba. Deren Kunden müssen für das Geldabheben mit Kreditkarte auch in Stauchitz nichts bezahlen. Andere Banken hingegen verlangen für das Geldabheben mit Kreditkarte happige Gebühren. „Man sollte sich also vorab informieren, ob und in welcher Höhe die eigene Bank Gebühren verlangt“, empfiehlt Walter. Eine andere Strategie fährt seine Firma in Schönfeld. Dort müssen die Kunden pro Abhebung nur einen Euro an Gebühr bezahlen. „Das ist ein Pilotprojekt und nur möglich, weil es vorher am Sparkassenautomaten in Schönfeld sehr viele Abhebungen gab. Durch die große Anzahl rechnet sich das für uns“, sagt Walter.

Der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) ist sehr froh, dass es wieder einen Geldautomaten in seiner Gemeinde gibt. Seit die Sparkassenpläne bekannt sind, bemühte er sich um eine Alternativlösung. So wollte die Reisebank aus Frankfurt am Main am Edeka-Markt einen Geldautomaten aufstellen. Doch Anfang des Jahres entschied sich der Vorstand dagegen. Pressesprecher Rüdiger Schmitt nannte dafür „rein wirtschaftliche Erwägungen.“

zur Startseite