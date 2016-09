Bargeld von der Supermarktkasse Die Sparkasse schließt drei Filialen. Dort gibt es dann nur noch Geldautomaten – außer in Döbeln Nord.

Kathrin Dittrich, Chefin des Einkaufmarktes Förster in Döbeln Nord, sitzt an einer der Kassen, an der die Sparkassenkunden künftig mit der EC-Karte Geld abheben können. © André Braun

Zum Monatsende wird die Sparkasse Döbeln ihre Filialen in Döbeln Nord, Ost und West schließen. Das hatte sie schon im vorigen Jahr angekündigt. Wie kommen die Kunden künftig an Bargeld? „Dafür gibt es unterschiedliche Lösungen“, sagte Sparkassenvorstand Uwe Krahl. In Döbeln Nord hat die Sparkasse eine Variante gefunden, mit der die Kunden ohne Unterbrechung weiter Geld abheben können. Der Supermarkt Förster wird ab 1. Oktober die Rolle einer „Bargeldagentur“ übernehmen. Sprich: Während der Öffnungszeiten des Marktes können sich die Sparkassenkunden über EC-Karte und PIN an den Kassen Geld auszahlen lassen. Pro Tag gibt es bis zu 200 Euro. „Das ist eine schnelle und gute Lösung“, sagte Krahl. Für den Supermarkt bedeutet das keine große Umstellung. „Das ist ähnlich wie die EC-Terminals, die wir jetzt schon haben“, so Markchefin Kathrin Dittrich. „Wir bieten unseren Kunden gerne diesen Service an. Dann können sie sich einen Weg ersparen.“

In Döbeln Ost und ihn Döbeln West dauert es noch bis Mitte Dezember, ehe die Kunden wieder Geld abheben können. So lange dauert der Umbau der bisherigen Filialen. Es soll an der Unnaer Straße und an der Weststraße jeweils einen Raum mit einem Geldautomaten geben. Überweisungen und der Ausdruck von Kontoauszügen sind aber nur in der Hauptfiliale möglich. Die Kunden haben auch die Möglichkeit, sich die Auszüge zuschicken zu lassen, sagte Krahl.

Der Grund der Schließungen: Die Filialen sind nicht mehr rentabel. Das Nutzungsverhalten habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Die Zahl der Kunden, die in den Filialen Serviceleistungen in Anspruch nehmen, hat sich halbiert. „Die eigentliche Beratung hatten wir schon in die Hauptstelle geholt“, sagte Krahl. Die Öffnungszeiten der Filialen sind deutlich reduziert. Sie werden im Rotationsverfahren von einer kleinen Mannschaft bedient. Diese Mitarbeiter werden künftig andere Aufgaben wahrnehmen, zu Entlassungen werde es nicht kommen, sagte Krahl.

Zwischen Tradition und Moderne

Immer mehr Leute greifen für ihre Bankgeschäfte auf das Internet zurück. Die „Internet-Filiale“ wird täglich von etwa 3 000 Kunden besucht. Sie erledigen dort ihre Überweisungen und rufen ihre Kontoauszüge ab. Für die Sparkasse sei die Schwebe zwischen Tradition und Moderne eine Herausforderung, sagte Jürgen Kolbe. Leiter Vertriebsmanagement. Auf der einen Seite gebe es den Kunden, der persönlich seine Geschäfte in der Sparkasse erledigt. Auf der anderen Seite stehen die jüngeren Kunden, die ein Online-Banking und -Börsensystem selbstverständlich voraussetzen. Etwa 35 Prozent der Kunden der Sparkasse erledigen ihre Bankgeschäfte im Internet.

Es gibt immer noch Kunden, die sich ihr Geld lieber am Schalter auszahlen lassen. Die Scheu vor dem Umgang mit den Geldautomaten wollen die Banker den älteren Leuten nehmen. Wer sich seine Geheimnummer schlecht merkt, der kann sich auch eine „Wunsch-PIN“ wählen. Die Nummer lässt sich am Geldautomaten ändern. „Solche Kombinationen wie ,0815‘ und ,4711‘ sind allerdings gesperrt. Auch das eigene Geburtsdatum“, sagte Krahl.

Auch die Geldautomaten werden mehr und mehr an Bedeutung verlieren, sind sich die Banker sicher. Der bargeldlose Zahlungsverkehr sei in anderen Ländern viel weiter verbreitet als in Deutschland. „Die Deutschen sind beim Bargeld ziemlich konservativ“, sagte Krahl.

Allerdings merkt man auch bei der Sparkasse, dass das Interesse von Händlerseite wächst. Heute lassen sich etwa mit dem Überweisungssystem „Girogo“ auch Kleinbeträge bezahlen. Die Geldkarte wird dafür einfach vor das Lesegerät gehalten. Summen bis 25 Euro können damit bezahlt werden. Und das relativ risikolos. Bezahlt wird mit Beträgen, die vorher auf die Karte geladen wurden. „Es fragen immer mehr Händler nach“, sagte Kolbe. Mit „Girogo“ wäre es dann auch möglich, ohne PIN-Eingabe die Brötchen beim Bäcker zu bezahlen. In diesem Falle sieht Sparkassenvorstand Krahl noch einen Vorteil: „Beim Bäcker ist es deutlich hygienischer, wenn nicht mit Bargeld hantiert wird.“

