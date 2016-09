Bargeld statt Brötchen

Eine Bäckerei in Grumbach wurde am Wochenende zum Ziel von Langfingern. Was noch passiert ist – der Polizeibericht.

Polizeibericht vom Montag zurück 1 von 3 weiter Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Hartmannsdorf-Reichenau. Am Freitagabend ist ein Motorradfahrer (32) bei einem Unfall auf der S 184 schwer verletzt worden. Der Mann hatte in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 32-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Am Motorrad, einer Suzuki, entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Kia gegen Fahrrad Neustadt. Der Fahrer (69) eines Kia befuhr Sonntagvormittag die Berghausstraße und wollte nach in die Güterbahnhofstraße abbiegen. Beim Einordnen in die Linksabbiegespur stieß er mit einer dort fahrenden Radlerin (47) zusammen. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Bargeld aus Bäckerei gestohlen Wilsdruff. Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag die Eingangstür einer Bäckereifiliale an der August-Bebel-Straße in Grumbach auf, durchsuchten anschließend die Räume und stahlen 350 Euro Bargeld. Der bei dem Einbruch verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

