Bargeld künftig aus Einkaufsmärkten Die Sparkasse Meißen schloss ihre Filialen in Schönfeld und Ebersbach sowie die Beratung am Großenhainer Hauptmarkt.

Die Sparkassenberatung am Großenhainer Hauptmarkt ist seit diesem Jahr geschlossen. Nur die SB-Automaten gibt es noch. Wie die Werbebotschaften auf der geschlossenen Glastür nun zu verstehen sind, bleibt jedem selbst überlassen. © Klaus-Dieter Brühl

Schönfeld/Ebersbach/Großenhain. Das Bargeldziehen in Schönfeld und Ebersbach ist seit dem Jahreswechsel nicht mehr möglich wie bisher. Denn die Sparkassenfilialen in den beiden Gemeinden haben geschlossen. In Schönfeld zahlt der Getränkemarkt Dietrich nun bis zu 200 Euro aus, aber nur, wenn man auch etwas kauft. Außerdem soll demnächst ein neuer Cardpoint-Geldautomat vor dem Einkaufsmarkt aufgestellt (SZ berichtete) werden. Beim Geldabheben ist dort allerdings ein Obolus von einem Euro zu zahlen.

In Ebersbach ist die Bargeldversorgung nun nur noch von Dienstag bis Sonnabend in der Fleischerei Freund möglich. Montag ist dort Ruhetag. Auch der Ebersbacher Einkaufsmarkt überlegt, Geldauszahlungen anzubieten, um den Markt attraktiv zu halten. Alle großen Einkaufsmärkte, auch das Kaufland in Großenhain, würden das heute anbieten. „Noch wissen wir nicht, wie die Sache laufen wird“, sagt Petra Freund von der Fleischerei Freund. Nur vereinzelt hätten Kunden bislang danach gefragt, vor allem ältere. Viel Aufwand sei die Umstellung auf die Bargeldauszahlung nicht gewesen. Allerdings gibt es nun vor der Fleischerei auch einen Briefkasten für Bank-Überweisungen der Sparkasse.

Alle Mitarbeiter wechselten

Die bisherigen Mitarbeiterinnen der geschlossenen Filialen wechselten von Schönfeld bzw. Ebersbach in die Filiale Dresdner Straße in Großenhain, so Sparkassen-Sprecher Kai Krumbiegel. Gleiches trifft auf die Berater vom Hauptmarkt zu. Denn in der Dresdner Straße wurden die Servicezeiten wegen der Schließungen auf neun Stunden pro Woche erhöht.

Dass es wegen der Schließungen einen Verlust von Kunden gab, bestätigt Sparkassensprecher Krumbiegel. Allerdings seien beim Beschwerdemanagement nur einzelne Kontoschließungen zu verzeichnen. Steigend seien dagegen die Anmeldungen für Online-Banking. „Zwischen 100 und 500 Neuanmeldungen gibt es monatlich im gesamten Sparkassengebiet“, sagt Krumbiegel. Die Kunden hätten verstanden, dass moderne Sicherheitssysteme das Überweisen sicher machen. Allerdings wolle die Sparkasse niemanden ins Online-Geschäft drängen. Das Sparkassen-Gebäude in Ebersbach mit der Wohnung im Obergeschoss wird verkauft, die Verhandlungen dazu laufen laut Sparkasse noch. In Schönfeld war das Meißner Geldinstitut nur eingemietet. Eigentümer Gerald Bauer wird das Gebäude auch neu vermieten, Interessenten könnten sich melden, heißt es.

Aufwendig saniert

Für die Filiale Hauptmarkt, die erst 2011 nach großer Modernisierung mit dem Rathaus wiedereröffnet wurde, ist eine Neuvermietung für die Büroräume derzeit nicht geplant. Dabei war hier – wie man sich erinnern wird – vor knapp drei Jahren noch viel Geld investiert worden. Es gab starke Geruchsbelästigung, die schon 2009 dem Vermieter Stadtverwaltung angezeigt worden war. Bereits 2011 mussten die Sparkassenkunden auf die Dresdner Straße ausweichen. Eine erste Fußbodensanierung im teppichbelegten Bereich hatte 46 000 Euro gekostet. Dann wurde entschieden, eine Entlüftung einzubauen, die mögliche Ausgasungen nach außen leitet. Das kostete 10 000 Euro, die von der Sparkasse vorfinanziert und mit der Miete an die Stadt verrechnet wurden.

