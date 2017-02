Bargeld-Auszahlung verboten Weil es keinen Bankautomaten im Ort gibt, wollte eine Apothekerin einen neuen Service anbieten. Doch sie darf nicht.

Nanett Krause von der Rats-Apotheke in Röderau reicht derzeit viele Mittel gegen Erkältungen aus. Als Bargeld-Agentur darf die Apotheke aber nicht dienen. © Sebastian Schultz

Das Thema ist für Nicolle Gross nun endgültig durch: Ihre Apotheke im kleinen Dörfchen Röderau wird kein Bargeld auszahlen. Dabei schien es die perfekte Lösung für den Ort zu sein.

Seitdem die Sparkasse Meißen im vergangenen Jahr die Schließung mehrerer Standorte und die Umwandlung der Zeithainer Filiale zu einem SB-Standort bekannt gegeben hatte, bemühte sich die Gemeinde in Absprache mit dem Unternehmen um eine Alternative, sagte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). Unter anderem waren die Bäckereien als Bargeld-Agentur im Gespräch und eben die Rats-Apotheke von Nicolle Gross. Die Betreiberin von weiteren Apotheken in Nünchritz und Oschatz hätte die bankenfreie Lücke auch gern geschlossen – doch sie darf nicht. Die Apothekenbetriebsordnung lässt das nicht zu, hieß es von der Landesapothekerkammer.

Ralf Hänsel kann das allerdings überhaupt nicht nachvollziehen. „Das ist doch eigentlich eine Win-win-Situation“, sagte der Bürgermeister. Denn die weniger mobilen Dorfbewohner würden so recht einfach an Bargeld kommen, und die Apotheke ziehe mit dem Angebot eventuell noch mehr Kunden an. Dieser Argumentation folgt jedoch auch der Freistaat nicht.

„Die Staatsregierung sieht keine rechtliche Möglichkeit, in Apotheken Geldausgabestellen einzurichten“, heißt es von Justizminister Sebastian Gemkow auf eine Kleine Anfrage vom Landtagsabgeordneten Geert Mackenroth (beide CDU). Denn die Apotheken dürften nach geltendem Recht nur Dienstleistungen anbieten, die der Gesundheit dienen, wozu unter anderem die Beratung, die Durchführung einfacher Gesundheitstests oder das Anpassen von Medizinprodukten gehöre. Doch es gebe viele andere Möglichkeiten, den ländlichen Raum mit Bargeld und kreditwirtschaftlichen Leistungen zu versorgen, heißt es. Sebastian Gemkow zählt dazu unter anderem den Bargeldversand, das Internet oder eben die Bargeldauszahlung durch den Einzelhandel. Die Sparkassen würden zudem beispielsweise Sparkassen-Busse, Bring- und Beratungsdienste für Zuhause oder Beratungen per Telefon anbieten. Zudem hebt der Minister das Modell der „Großen Emma“ hervor: Das Versorgungszentrum in Zabeltitz bietet Friseur, Sparkasse, Paketshop und Bibliothek an einem Ort. Wie praktikabel all diese Lösungen im Einzelfall und konkret für Röderau sind, diese Frage ließ die Staatsregierung allerdings offen. Für Nicolle Gross ist mit dem Schreiben jedoch klar, dass sich ein weiterer Papierkrieg mit den Behörden nicht lohnt: „Ich habe ja gar keine Handhabe“, sagte sie gegenüber der SZ.

Die Apothekerin folgt damit dem Beispiel eines Kollegen aus Grimma, der Anfang des Jahres den Bargeld-Service wieder eingestellt hat. Zuvor hatte die Linden-Apotheke die Auszahlung mehrere Monate lang angeboten, weil die Sparkasse vor Ort den SB-Standort geschlossen hatte, schreibt die Leipziger Volkszeitung. Eine Handvoll Bürger hätten den Service täglich genutzt. Bei einem Einkauf oder beim Einlösen eines Rezeptes konnten sie bis zu 200 Euro von ihrem Konto abheben. Die Landesdirektion habe den Apotheker aber schließlich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um keine apothekenübliche Dienstleistung handelte. Das Angebot wurde wenige Tage später eingestellt.

