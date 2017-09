Bargeld aus Imbiss gestohlen In Neugersdorf sind bei einem Einbruch mehrere Tausend Euro aus der Kasse entwendet worden.

Bei einem Einbruch in einen Imbiss in Neugersdorf erbeuteten Dieben mehrere Tausend Euro Bargeld. © Symbolbild: dpa

Neugersdorf. In der Nacht zum Dienstag sind unbekannte Täter in einen Imbiss an der Spreequellstraße eingebrochen. Wie Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, mitteilte, durchsuchten die Täter das Gebäude und sicherten sich neben einigen Gegenstände auch die Kasse der Einrichtung. Der Eigentümer beziffert den Schaden auf 3 500 Euro, die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei wurden aufgenommen. (szo)

