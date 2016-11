Bares für Bildung in Bannewitz Die Grund- und Oberschule Bannewitz wird ab 2017 erweitert. Es ist nicht die einzige Investition in die Zukunft.

Ab nächstes Jahr mischen Bauarbeiten den alltäglichen Schulbetrieb auf. Die Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ in Bannewitz wird den benötigten Kapazitäten nicht mehr gerecht und muss erweitert werden. Auch die Ausstattung des Hauses soll modernisiert werden. © Oberthür

Beinahe geräuschlos sind am Dienstagabend die zukünftigen Investitionen für Bannewitz festgelegt worden. Die Mitglieder des Gemeinderates haben den Etat für 2017 einstimmig beschlossen – diesmal ohne Diskussion. Die meisten Einnahmen des rund 15 Millionen Euro teuren Haushaltes bezieht Bannewitz aus Steuern, 56 Prozent des Etats. Den größten Posten macht die Gewerbesteuer aus. „Dafür können wir dankbar sein“, sagt Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos). Während 2015 noch 2,5 Millionen Euro von Gewerbetreibenden erzielt wurden, übertreffen die Einnahmen schon dieses Jahr den Plan: Statt erwarteter 2,5 Millionen Euro bis Jahresende sind schon jetzt mehr als 3,1 Millionen Euro in der Kasse. Eine Summe, die Bannewitz auch 2017 erreichen will.

Demgegenüber stehen auf der Seite der Aufwendungen die Personalkosten der Gemeinde als größter Posten. Etwa 6,8 Millionen Euro hat Bannewitz hierfür für das laufende Jahr eingeplant. 2017 geht die Rathausspitze sogar von fast 7,2 Millionen Euro aus – Tendenz steigend. Gründe dafür sind zum einen die jährlichen Tarifsteigerungen. Zum anderen müssen für die zusätzlichen Kita-Plätze auch Erzieher eingestellt und bezahlt werden. Zweitgrößter Kostenfaktor sind die vorgesehen Zahlungen an den Landkreis, die 2017 auf über 3,3 Millionen Euro steigen.

Die größten Investitionen 2017 zurück 1 von 3 weiter Spatenstich für Anbau an der Grund- und Oberschule Bannewitz Die Räume der Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ in Bannewitz werden den steigenden Schülerzahlen nicht mehr gerecht. Deshalb will die Gemeinde das Gebäude um einen Anbau erweitern, umbauen, obendrein energetisch sanieren und auch die angrenzende Turnhalle erneuern. Das Projekt umfasst 2,4 Millionen Euro. Gestartet wird mit dem Anbau des Fachkabinetts. Dafür sind 1,5 Millionen Euro eingeplant. Davon schießen Bund und Land 600000 Euro zu. Für neue Kita-Plätze in Possendorf und Boderitz wird Geld eingeplant Auch die Unterhaltung und Erweiterung der Kindertagesstätten steht für Bannewitz 2017 ganz oben auf der Investitionsliste – vor allem an zwei Standorten. In der Possendorfer Kita wird zwar aktuell schon gewerkelt. Für den Umbau des Dachgeschosses sind für das nächste Jahr nochmals 390000 Euro vorgesehen. Und um der geplanten Kita auf dem Areal an der Boderitzer Straße einen bleibenden Standort zu geben, kauft Bannewitz das 3200 Quadratmeter große Grundstück für 500000 Euro. Bei Feuerwehr und Bauhof werden die Arbeitsbedingungen verbessert Investiert werden soll nächstes Jahr auch in den kommunalen Bauhof. Am Standort Horkenstraße ist ein neuer Sozialtrakt für 600000 Euro geplant. Davon sollen 2017 etwa 250000 Euro eingeplant werden. Die Freiwillige Feuerwehr Bannewitz erhält ein neues Tanklöschfahrzeug im Wert von 230000 Euro, welches das alte Modell von 1981 ersetzen soll. Da bereits Abschlagszahlungen erfolgt sind, werden 2017 jedoch nur noch 73000 Euro benötigt. Anders als noch im Sommer gedacht, kann der Bau der 5,6 Millionen Euro teuren neuen Drei-Feld-Mehrzweckhalle neben dem Bannewitzer Schulhaus erst 2018 starten. Ein Fördermittelantrag in Höhe von gut 2,7 Millionen Euro bei der Sächsischen Aufbaubank wurde noch nicht genehmigt.

Steigen werden zwischenzeitlich auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Wegen eines neuen Kredits aus dem laufenden Jahr in Höhe von fast 900 000 Euro steigt die Verschuldung der Gemeinde zum Jahresende auf gut 6,5 Millionen Euro. Immerhin: Bis Ende 2017 will die Gemeinde ihre Schulden auf knapp sechs Millionen Euro abbauen. Zudem ist für das nächste Jahr auch keine Neuverschuldung geplant. Die SZ erläutert die größten Investitionen, die sich Bannewitz für 2017 vorgenommen hat.

