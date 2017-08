Bares bis vor die Haustür Seit Jahresbeginn bietet die Volksbank ein Geld-Taxi an. Der Service wird kaum genutzt – soll aber beibehalten werden.

Ronny Burkert, Leiter der Geschäftsstelle der Volksbank in Riesa, zeigt einen der Umschläge, in denen das Geld per Auto zu den Kunden geliefert wird. Seit Januar bietet die Bank das Bargeld-Taxi an. © Lutz Weidler

Einmal in der Woche wird die Volksbank Riesa zum Lieferservice. Ein Mitarbeiter des Geldinstituts an der Hauptstraße schnappt sich dann einen vorbereiteten, versiegelten Umschlag, einen sogenannten „Safe Bag“, setzt sich ins Auto und fährt los. Im Plastikumschlag: Bargeld, das die Volksbank ihren Kunden an die Haustür liefert.

Das Bargeld-Taxi bietet die Volksbank seit Anfang des Jahres an. Wenn man so will, entstand das Angebot aus der Not heraus: Nachdem die Bank Ende 2016 Geschäftsstellen in Strehla, Nünchritz und Wermsdorf geschlossen hatte, fehlte auf den ländlichen Gebieten plötzlich die Möglichkeit zum Geldabheben. Vor allem für ältere und nicht mehr so mobile Menschen sei das ein Problem, sagt Volksbank-Vorstand Markus Ziron. Daher habe man diese neue Dienstleistung ins Leben gerufen.

Seit 1. Januar können die Kunden der Genossenschaftsbank nun telefonisch oder über ein Formular im Internet das Bargeld-Taxi anfordern, das dann an einem festgelegten Tag in der Woche zu ihnen nach Hause fährt. Je nach Kontomodell ist das einmal im Monat kostenlos oder kostet knapp fünf Euro pro Lieferung. Dafür können die Kunden Beträge zwischen 100 und 2 000 Euro anliefern lassen. Meist würden aber eher dreistellige Beträge ausgehändigt, erklärt Markus Ziron. „Wer hebt schon 2 000 Euro am Automaten ab.“

Auf die Reaktionen der Kunden angesprochen, muss der Bankvorstand erst einmal laut lachen. „Die waren höchst unterschiedlich, wenn auch alle positiv.“ Manche Leute hätten gestaunt, dass es so etwas überhaupt gibt. „Ein anderer hat gesagt: ‚Ich hab’ mir da etwas ganz anderes vorgestellt.‘“ Statt eines regelrechten Geldtransporters sei eben einfach ein unauffälliger Wagen mit einem Mitarbeiter der Bank vorgefahren.

Mittlerweile hat das Modell bereits einen festen Kundenstamm gefunden, sagt Markus Ziron. „Genutzt wird das Taxi vor allem auf den Dörfern Richtung Oschatz. Dort, wo es keine Post mehr gibt, keine Bank und keinen Fleischer.“ Aber, und das habe die Bank-Mitarbeiter doch überrascht: „Die Nutzung findet zwar regelmäßig statt, aber nur in sehr geringer Stückzahl.“ Es gebe Wochen, da fahre das Geld-Taxi nur ein, zwei Kunden an. Und auch insgesamt könne man die Zahl der regelmäßigen Besteller an drei Händen abzählen. „Es hat sich gezeigt, dass die Menschen zum Beispiel Wege klug verbinden.“ Wenn also ein Einkauf in Riesa ansteht, dann werde eben auch dort gleich Geld abgehoben. Hinzu kommen noch andere Quellen. Schon der im März in Stauchitz aufgestellte Automat habe „viel Druck weggenommen. Und der Einzelhandel hilft uns natürlich auch, bei Rewe und den Discountern können Sie heutzutage ja bis zu 200 Euro abheben.“ – Angesichts der geringen Nutzerzahl bleibt die Frage, ob sich denn das Bargeld-Taxi überhaupt rentiert – oder ob ihm das Schicksal der Bankfilialen im ländlichen Raum droht. Markus Ziron ist in dieser Hinsicht sehr deutlich: „Wir halten das aufrecht.“ Das System sei „schlank organisiert“, man kombiniere die Wege so, dass sich die Kosten in Grenzen halten.

Mit dem Lieferservice für Geld müsse übrigens noch nicht Schluss sein, sagt Markus Ziron. Er verweist auf die Volksbank Südpfalz. Dort können Kunden gegen Aufpreis nicht nur ihre Dokumente von der Bank bearbeiten, sondern beispielsweise auch Arbeiten auf dem Grundstück erledigen lassen. Auch Ziron hält das für einen interessanten Ansatz, wenngleich man sehen müsse, ob in der Region um Riesa auch die Bereitschaft da wäre, für solche Dienstleistungen Geld zu zahlen. In jedem Fall sieht er es als alternatives Geschäftsmodell angesichts schwieriger Zeiten für die Banken. „Einfach nur die plumpe Preiserhöhung – ich glaube nicht, dass das der nachhaltige Weg ist. Wir müssen uns anders aufstellen.“

