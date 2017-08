Barbara Lässig in der Kritik Auf der Facebookseite von Dirk Hilbert äußert sich der Fernsehturmverein. Nun soll der Oberbürgermeister aktiv werden.

Eberhard Mittag und Barbara Lässig auf einem Archivfoto von 2016. © Sven Ellger

Ein simpler Aufruf von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) auf seiner Facebook-Seite lässt die Gemüter hochkochen.

Dort hatte er schon am Dienstag zu Bürgerforum und Zukunftskonferenz am 26. August in den Kulturpalast eingeladen. „Der Fernsehturm gehört zur Kultur- und Zukunftsstadt Dresden“, kommentierte Eberhard Mittag, Vorstand im Fernsehturmverein. Dazu gab es Zustimmung. Aber auch Kritik. „Leider gehört zu ihrem Verein und zu Ihren Gesichtern auch die mittlerweile rechtsnationale Barbara Lässig, welche Ihrem eigentlich unpolitischen Ansinnen der Fernsehturmsanierung einen ganz schlechten Beigeschmack gibt“, schrieb Michael Krüger, Vorstand des SPD-Ortsvereins Leuben.

Das brachte den Fernsehturmverein auf die Palme. In einem offenen Brief hat sich Eberhard Mittag jetzt an den Oberbürgermeister gewendet. Darin äußert er nicht nur seinen Unmut über die Kritik an Lässig und dem Verein. Er stellt sich hinter sie. Der Bürgermeister solle die betreffenden Kommentare auf der Facebook-Seite löschen, sagte Mittag auf Nachfrage.

Der OB wiederum sieht dazu keine Veranlassung. „Wir greifen bei Facebook ein, wenn es sich um verfassungsfeindliche, beleidigende oder herabwürdigende Äußerungen handelt“, sagt Stadtsprecher Kai Schulz. In diesem Fall sei zwar eine heftige Diskussion entbrannt, die aber eine Grauzone darstelle. Deswegen seien die fraglichen Kommentare nicht gelöscht worden. „Das Niveau ist nicht schön. Es ist traurig. Auch, weil die eigentliche Debatte nichts mit dem Post des OB zur Zukunftskonferenz zu tun hat“, sagt Schulz.

Während für Hilbert das Thema erledigt scheint, streiten die Kontrahenten weiter. „Ich fordere eine klare Trennung zwischen meinen Aufgaben beim Verein und meiner Kommunikation im Internet“, sagt Barbara Lässig. Würde der Fernsehturmverein ihr private Äußerungen im Internetuntersagen, würde sie ihr Amt als Pressesprecherin niederlegen. „Ich freue mich über die Rückendeckung des Vereins.“

Lässig denkt nun über rechtliche Schritte gegen Michael Krüger nach, hat einen Anwalt konsultiert. Krüger wiederum kontert. „Vor dem Hintergrund der Äußerungen der letzten Wochen auf Frau Lässigs Facebook-Profil stehe ich zu meiner Meinung“, sagt Krüger. „Frau Lässig stellt sich als Gesicht des Vereins dar und hat damit eine Verantwortung auch als Privatperson. Das lässt sich nicht trennen.“ In der nächsten Woche will er sich mit Eberhard Mittag zur Aussprache treffen.

