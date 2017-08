Bar mit Uhrmacher Der Glashütter Uhrenhersteller Union geht einen ungewöhnlichen Weg, um potenzielle Kunden für seine Zeitmesser zu begeistern.

Tobias Hamann, Uhrmachermeister der Union Uhrenfabrik, demonstriert am Mittwochabend die Uhrmacherkunst – und das in einer Dresdner Bar. © Rene Gaens

In Sachen Marketing lassen sich die Glashütter Uhrenfirmen einiges einfallen. Um potenzielle Kunden anzusprechen, besuchen die Hersteller nicht nur große Messen wie die Baselworld, sondern auch kleinere Ausstellungen. Außerdem präsentieren sie sich auf Oldtimerausfahrten, auf Filmfestspielen und Sportveranstaltungen.

Die Union Uhrenfabrik geht nun noch einen Schritt weiter. Wie Firmensprecherin Evelyn Holbach informiert, beteiligt sich ihre Firma an der Juniper Jack Night „It’s Gin o’clock“. Mit dieser präsentiert eine Brennerei aus der Nähe von Meißen ihre Produkte in verschiedenen Bars in Dresden. Die Firma Union unterstützt das. Tobias Hamann, einer ihrer Uhrmachermeister, wird mit seinem Uhrmachertisch in der Karl-May-Bar in der Kleinen Brüdergasse dabei sein. „Wer einen Blick über seine Schultern werfen möchte, kann ihn ab 18 Uhr dort besuchen“, sagt Frau Holbach. Einen Ausschnitt aus der aktuellen Kollektion zeigt das Team ihrer Firma in der Meatery-Bar im Gewandhaus auf der Ringstraße. Hier werde auch eine neue Version des Union-Zeitmessers Belisar Pilot Chronographen zu sehen sein. Dieser besitzt ein blaues Zifferblatt und kostet 2 680 Euro.

Die Union Uhrenfabrik gehört wie ihre größere Schwesterfirma, die Manufaktur Glashütte Original, zum Swatch Konzern. Ihr Produktionsgebäude steht am Frühlingsweg. Die Firma, die von Adrian Bosshard und Frank Kittel geführt wird, beschäftigt rund 50 Mitarbeiter.

