Bannewitzer Schule wird erweitert Der Platz für die Schüler wird knapp. Deshalb soll ein Anbau her. Es ist nicht die einzige Baumaßnahme an dem Gebäude.

Die Vorbereitungen für die Umbauten an der Grund- und Oberschule „Zum Marienschacht“ in Bannewitz sind angelaufen. Wie die Rathausspitze mitteilt, sind die Planungen an einzelne Ingenieur- und Architekturbüros vergeben.

Dieses Jahr soll damit begonnen werden, das Gebäude durch einen Anbau zu erweitern. Allein dieser soll 2,2 Millionen Euro kosten. Darin sollen perspektivisch alle Fachkabinette untergebracht werden. In dem dann angrenzenden Altbau werden anschließend die Klassenräume modernisiert und neu ausgestattet. Rund 130 000 Euro wären hierbei für neue Möbel notwendig. Auch die benachbarte Turnhalle der Schule soll saniert werden.

Die Schülerzahlen entwickeln sich laut Gemeindeverwaltung so positiv, dass für beide Schulen mindestens von einer zweizügigen Belegung ausgegangen wird. Dafür reichen aber die momentan vorhandenen räumlichen Kapazitäten nicht mehr aus. In diesem Zusammenhang sollen Grund- und Oberschule in Zukunft auch räumlich getrennt werden. Die Planungen dazu liegen bereits seit 2012 in der Schublade.

Seit 2014 plante Bannewitz Geld für die Sanierung des Schulstandortes ein. Gut 836 000 Euro an Fördergeldern von Bund und Land Sachsen werden der Gemeinde Bannewitz für die Baumaßnahme in Aussicht gestellt.

