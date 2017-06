Bannewitzer Schule wird bald Baustelle Ab August wird der 1,5 Millionen Euro teure Anbau errichtet. Zuvor wird es richtig laut.

Die Schule soll durch einen Anbau erweitert werden. © Archiv: Kamprath

An der Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ in Bannewitz starten bald die Bauarbeiten. Das Schulhaus soll zunächst durch einen Anbau erweitert werden. Damit dieser errichtet werden kann, wird im Juli der alte Garagenkomplex neben dem DDR-Gebäude abgerissen. Der Schornstein wird gesprengt. Das übernimmt die Firma Tief- und Straßenbau Volker Hartlepp aus Freital für rund 77 500 Euro. Insgesamt fünf Angebote gingen für die Abrissarbeiten bei der Bannewitzer Rathausspitze ein. Alle lagen unter der Kostenschätzung. Die Firma Hartlepp habe für die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt.

Da sich der Bannewitzer Gemeinderat in der Sommerpause befindet, aber schon ab Anfang August der neue Anbau errichtet werden soll, beauftragten die Gemeindevertreter auf ihrer jüngsten Sitzung den Bürgermeister, die Bauleistung an den günstigsten Bieter zu vergeben. Somit könne unmittelbar an die Abbrucharbeiten mit dem Rohbau begonnen werden, in dem sich später das Fachkabinett für die Oberschüler befindet. Das oberste Geschoss des rund 1,5 Millionen Euro teuren Anbaus soll vorerst keine aktive Nutzung erfahren, wird aber grundlegend so gebaut, dass die Einrichtung später erweitert werden könnte, je nach Bedarf.

Für die über 500 Schüler reichen die Kapazitäten nicht mehr aus. Daher ist die Erweiterung wichtig. Außerdem sollen Grund- und Oberschule räumlich voneinander getrennt werden. Mit dem neuen Anbau allein ist der Schulbau aber nicht beendet. Auch der Altbau soll anschließend komplett saniert werden. Außerdem ist geplant, die derzeitige Turnhalle durch eine große Dreifeldhalle zu ersetzen und die aktuelle Turnhalle als Mensa umzubauen.

zur Startseite