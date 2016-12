Gut zu wissen Bannewitzer Real soll wachsen Das Einkaufscenter an der B 170 hat Erfolg. Damit das so bleibt, will das Unternehmen investieren.

Schon früh morgens wuseln die ersten Kunden durch die Gänge. Nicht nur jetzt, in der Adventszeit, laufen die Kassenbänder des Real-Marktes bis spät in den Abend. Über zu wenig Kundschaft kann sich das Unternehmen wohl generell nicht beklagen. Denn hier, am Standort im Gewerbegebiet an der B 170 am Ortseingang Bannewitz, will die Real SB-Warenhaus GmbH ihre Filiale erweitern.

Allein die bisherige Verkaufsfläche von gut 6 100 Quadratmetern soll sich um etwa 550 Quadratmeter vergrößern. Hinzu kommt eine Apotheke mit 156 Quadratmetern, deren Bau neben dem eigentlichen Warenhaus geplant ist. Außerdem sollen der Eingangsbereich des Marktes und die Sanitäreinrichtungen besser ausgestattet werden. Die Gestaltung der Pkw-Stellplätze soll dagegen weitestgehend erhalten bleiben. „Unser Ziel ist es, den Standort Bannewitz durch Umbaumaßnahmen zukunftsfähig aufzustellen“, erklärt Unternehmenssprecherin Nicole Pizzuti die Pläne. Damit sollen nicht nur die 120 Arbeitsplätze der aktuell Beschäftigten gesichert sein, sondern „im Idealfall gegebenenfalls neue Arbeitsplätze“ geschaffen werden, sagt Nicole Pizzuti.

Noch will man aber seitens des Unternehmens nicht verraten, wie viel Geld die Erweiterung kostet. Auch darüber, wann der Baustart erfolgt, hält man sich bedeckt, da „wir nach wie vor noch an der Finalisierung unseres Konzeptes arbeiten“, begründet es die Unternehmenssprecherin. Nach SZ-Informationen sollen die Baumaßnahmen aber spätestens 2018 starten.

Gemeinsame Gespräche zwischen dem Bauamt und der Gemeinde Bannewitz über die Erweiterung des Marktes gab es schon. Allerdings sei es für die Umsetzung der Pläne notwendig, den bestehenden Bebauungsplan zu überarbeiten. „Bisher liegt uns aber noch kein Planentwurf vor, ebenso noch kein Bauantrag“, sagt Rainer Frenzel, Bauamtsleiter im Pirnaer Landratsamt.

Die Mitglieder des Bannewitzer Gemeinderates haben den Bauplänen der SB Warenhaus GmbH dagegen bereits zugestimmt, auch ein erster Entwurf des Bebauungsplanes wurde auf der jüngsten Sitzung abgesegnet. Der neue Bebauungsplan beinhaltet eine Gesamtfläche von 41 800 Quadratmetern. Darin enthalten sind auch Grünflächen zwischen dem Areal An der Zschauke und der B 170.

Neben dem Real-Markt gibt es im Bannewitzer Gewerbegebiet den Bau- und Gartenmarkt, den McDonald’s Imbiss, eine Tankstelle mit Waschanlage und eine Musterhaus-Ausstellung. Real selbst existiert hier schon seit mittlerweile 26 Jahren.

Begonnen hatte alles im August 1990, als Allkauf mit einigen Zelten. Kaum war die Währungsunion da, öffnete auch der Supermarkt in Bannewitz, zunächst mit Verkauf unter Planen. 2009 wurde der Bannewitzer Markt schon einmal umgebaut und innerhalb von acht Wochen technisch wie visuell auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Öffnungszeiten wurden damals erweitert.

Zuletzt wurde im Sommer 2015 die Bäckerei und Konditorei Laube nach wochenlangen Umbauten im Bannewitzer Real-Markt wieder geöffnet. Der Umbau und die deswegen nötige Schließung führten bei manchen Kunden zu Spekulationen, der Real-Markt in Bannewitz könnte zumachen. Im Gegenteil: Der Bannewitzer Standort hat sich behauptet, ganz anders als der Freitaler Markt, der bereits 2010 geschlossen wurde.

