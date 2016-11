Bannewitzer Feuerwehr sucht Verstärkung

Die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Bannewitz suchen Verstärkung. Nach vergangenen Nachwuchs-Werbeaktionen will die Gemeindewehrleitung nun auch am Standort Bannewitz neue Kräfte mobilisieren. Dazu findet diese Woche Freitag, dem 25. November, um 18 Uhr, im Feuerwehrgerätehaus eine Informationsveranstaltung statt. Unter dem Motto „Die Feuerwehr braucht Ihre Unterstützung“ sind alle interessierten Männer und Frauen im Alter von 18 bis 40 Jahren eingeladen, um über die Zukunft des Ehrenamtes in der Feuerwehr zu sprechen. 89-mal mussten die Kameraden der Bannewitzer Wehr voriges Jahr ausrücken. 2014 waren es noch 15 Einsätze weniger. Dieses Jahr waren es bisher 55 Einsätze. (SZ/ves)

zur Startseite