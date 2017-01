Bannewitzer Bauhof wird modern Der Sozialtrakt ist alt, die Halle auch. Das soll sich ändern. Doch so einfach geht das nicht.

Bannewitz will dieses Jahr in den kommunalen Bauhof investieren. Der Standort auf der Horkenstraße soll eine neue Halle samt Sozialtrakt erhalten. Zudem ist perspektivisch geplant, den zweiten Standort in Possendorf aufzugeben und den Bauhof auf der Horkenstraße zu zentralisieren. Um diese Pläne zu realisieren, hat die Rathausspitze 2017 eine Summe von 250 000 Euro eingeplant. Weitere 350 000 Euro für die Neuerungen am Bauhof sollen in den Folgejahren in den Etat eingestellt werden.

Schon länger plant Bannewitz diese Investition. Erste Entwürfe, die Vermessung und das Baugrundgutachten liegen nun vor, sagt Bauamtsleiter Markus Kirchner. Ziel sei es, ab diesem Sommer mit dem Bauvorhaben zu beginnen. Die Mitglieder des Bannewitzer Gemeinderates haben auf ihrer jüngsten Sitzung für die weitere Planung Ingenieurbüros beauftragt – allerdings nur mit knapper Mehrheit.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion sprachen sich einstimmig gegen die Auftragsvergabe aus. Der Grund: Man sei zwar mit einem zentralen Anlaufpunkt für den kommunalen Bauhof mit der Verwaltung „auf einer Linie“, allerdings fehle die „konzeptionelle Vorstellung“ der gesamten Baumaßnahme, erklärt Günter Hausmann (CDU) die ablehnende Haltung der Fraktion gegen den Beschluss. Die Mitglieder des Gemeinderates seien im Vorfeld nicht ausreichend über die Baupläne informiert worden. Daher könne man seitens der CDU-Fraktion nicht seine Zustimmung für die Planungen erteilen. Hier gehe es um die Verfahrensweise. In der Bannewitzer Rathausspitze sieht man das anders: Ein Konzept zum Bauhof liege seit 2008 vor. Zudem müssten erst die finanziellen Voraussetzungen für die Neuerungen geschaffen werden, bevor geplant werden könne, sagt Kirchner. Voraussichtlich in der nächsten Sitzung des Gemeinderates soll die Baumaßnahme näher vorgestellt werden.

