Bannewitz würdigt seine Ehrenamtler

Menschen, die sich in der Gemeinde Bannewitz besonders engagieren, will die Rathausspitze würdigen. Dies soll wie schon im Vorjahr im Rahmen des Neujahrsempfanges geschehen. Dazu lädt die Gemeindeverwaltung Bannewitz diesmal am 26. Januar nächsten Jahres in den Saal des Kompressorenbaus in Bannewitz ein.

Ob der Nachbar, die beste Freundin oder der Kollege aus dem Verein: Wer Menschen kennt, die sich in besonderem Maße freiwillig und uneigennützig für das Leben und Treiben in der Gemeinde einsetzen und dafür eine Anerkennung verdienen, der kann noch bis zum 9. Dezember Vorschläge im Rathaus einreichen.

Die Auszeichnungen finden in insgesamt fünf Kategorien statt. Das ist zum einen die Kategorie der Jugendlichen im Alter von 14 bis 21 Jahren, die Kategorie der Alltagshelden, die Kategorie für kulturelles und sportliches Engagement, die Kategorie Lebenswerk, aber auch engagierte Unternehmen der Gemeinde können gewürdigt werden. (SZ/ves)

Vorschläge bitte bis 9. Dezember an Frau Görner, Gemeindeverwaltung Bannewitz, 035206 20435 oder per E-Mail an: amtsblatt@bannewitz.de

