Bannewitz will Raser ausbremsen

Die Gemeinde Bannewitz ist Tempo-Sündern auf der Spur. Auf der Goppelner Straße im Ortsteil Hänichen hat die Rathausspitze jüngst per Messtafel die Geschwindigkeiten der Autofahrer kontrolliert. Entlang der Straße sind wochentags zwischen 550 und 600 Durchfahrten in Richtung B 170 registriert worden. An das vorgeschriebene Tempo-Limit von 30 Kilometern pro Stunde hielten sich jedoch nur etwa die Hälfte der Fahrzeugführer, so das Resümee aus dem Bannewitzer Rathaus.

Während des Zeitraumes von 16 Tagen war auf der Tempo-30-Strecke ein Fahrzeug sogar mit einer Spitzengeschwindigkeit von 78 Stundenkilometern registriert worden. Da an die Straße ein Wohngebiet grenzt, in dem viele Familien wohnen, ist das besonders gefährlich. Andere waren zwar nicht so schnell unterwegs, aber noch zu schnell. Aufgrund der Messergebnisse wollen die Bannewitzer nun den Hinweis an das Pirnaer Landratsamt geben, entlang der Straße das Tempo der Autofahrer zu kontrollieren. Ähnliches setzt der Landkreis beispielsweise auch schon auf der Ferdinand-von-Schill-Straße in Possendorf, der Horkenstraße in Bannewitz oder der neuen S 191 um. Auch dort wurden schon öfter Raser ertappt und ausgebremst. (SZ/ves)

