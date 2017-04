Bannewitz unterstützt Kreischaer Verwaltung

Bannewitz übernimmt in Zukunft die Verkehrssicherungspflicht für Kreischa. Seit anderthalb Jahren kümmern sich die Bannewitzer darum, Straßenabsperrungen und andere verkehrsrechtliche Gegebenheiten anzuordnen. Grund dafür sind personelle Engpässe in der Kreischaer Verwaltung. Dort müsste extra für diese Leistung ein Mitarbeiter eingestellt und geschult werden. In der Bannewitzer Verwaltung sei das Personal bereits da. Dafür, dass Bannewitz die Aufgabe übernimmt, zahlt Kreischa kein Geld. Allerdings erhält die Gemeinde Bannewitz die Einnahmen aus den getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnungen. Im Jahr 2016 waren das rund 5 000 Euro, teilt die Bannewitzer Rathausspitze mit. Die Mitglieder des Gemeinderates in Bannewitz haben sich jüngst dafür ausgesprochen, die Zweckvereinbarung zwischen beiden Kommunen dauerhaft zu übernehmen. Zwischen den Gemeinderäten gab es zuvor Diskussionen darüber, ob Bannewitz diese Aufgabe für Kreischa noch ausführen soll. (SZ/ves)

