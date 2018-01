Bannewitz und Wilsdruff legen los

In der Fußball-Landesklasse Mitte beginnen die ersten Vereine mit der Vorbereitung auf die restlichen Meisterschaftsspiele. An diesem Wochenende bestreiten der SV Bannewitz und die SG Motor Wilsdruff die ersten Testpartien. Die Bannewitzer sind am Sonnabend beim starken Landesliga-Aufsteiger Großenhainer FV zu Gast. Die Wilsdruffer empfangen den Dresdner Landesklasse-Aufsteiger SG Striesen 14 Uhr.

Die Bannewitzer trafen sich bereits in der Vorwoche zu „einer lockeren Einheit“, so Trainer Jens Hieckmann. „Ich war positiv überrascht, dass alle Jungs in einem wirklichen guten Zustand über die Feiertage gekommen sind. Sicher haben ein, zwei Spieler immer paar Probleme mit dem Gewicht, aber das bekommen wir in den Griff.“ In dieser Woche zog Hieckmann das Training an, wobei der SVB-Coach sagt: „Ich lege keinen Wert darauf, dass wir lange Läufe machen oder Berge hoch und runter rennen. Bei mir liegt der Fokus auf der Arbeit am Ball, auch das kann anstrengend werden.“ Am Sonntag steht für sein Team noch die Futsal-Vorrunde in Wilsdruff an. „Ich bin kein großer Freund davon, aber der Verein hat sich gemeldet, also werden wir mit einem guten Team auflaufen.“

In Wilsdruff muss Trainer Paul Rabe ohne zwei wichtige Spieler planen, denn mit Sten Jänsch und Christian Lehmann verlassen gleich zwei Offensivakteure die Rot-Weißen. Jänsch wechselte 2014 aus Kesselsdorf nach Wilsdruff und zählte zum Stammpersonal. „Nun muss Sten aufgrund einer Ausbildung sportlich etwas kürzertreten“, sagt Rabe. Christian Lehmann kam zur Saison 2016/17 vom FV Gröditz ins Saubachtal. „Bereits im Sommer bat er aus privaten Gründen um eine Auszeit, jetzt entschied er sich leider gänzlich, sein Engagement bei Motor zu beenden. Beide Jungs sind natürlich weiterhin gern gesehene Gäste im Parkstadion.“ (js)

