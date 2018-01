Bannewitz sucht Personal Kitas, Bauhof, Verwaltung: Die Gemeinde hat derzeit mehrere Stellen zu vergeben.

Fachkräfte für Kitas werden gesucht. © dpa

Bannewitz. Neue Arbeitsstelle gesucht? Die Gemeinde Bannewitz hat derzeit mehrere Arbeitsplätze zu vergeben. Für den kommunalen Bauhof der Gemeinde wird dringend ein Mitarbeiter in Vollzeit gesucht, der sich für den Bereich Pflege, Landschaftsbau und Tiefbau interessiert. Außerdem wird eine Fachkraft im hauswirtschaftlichen Bereich für die kommunalen Kindertagesstätten auf einer 35-Stunden-Basis gesucht. Ebenfalls für den Bereich Hauswirtschaft werden vier weitere Mitarbeiter auf jeweils 20-Stunden-Basis für die Grund- und Oberschule in Bannewitz, das Bürgerhaus und den Hort gesucht. Zu besetzen ist auch eine Stelle als Sachbearbeiter in der allgemeinen Verwaltung für 30 Stunden pro Woche.

Wer sich beruflich noch nicht festgelegt hat, der kann sich auch auf eine Position im Bundesfreiwilligendienst bei der Gemeinde Bannewitz bewerben. Eine Beschäftigung für ein Jahr ist hier in den Kitas, dem Bauhof oder im Bereich Gebäudemanagement und Umweltschutz möglich. Nähere Infos zu allen Stellen gibt es auf der Internetseite der Gemeinde. (SZ/ves)

