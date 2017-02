Bannewitz sammelt Ideen für Ortsgestaltung

Bannewitz will dieses Jahr ein Ortsentwicklungskonzept erstellen. Wie die Rathausspitze mitteilt, sollen bereits Mitte Februar die dafür notwendigen Unterlagen bei der Firma vorgelegt werden, die dieses erarbeitet. Ziel ist es, das Projekt in der nächsten Gemeinderatssitzung Ende Februar vorzustellen. Zu diesem Termin sollen auch Arbeitsgruppen aus Gemeinderäten und Ortschaftsräten für jeden Ortsteil gebildet werden, erklärt Walter Kaiser, erster stellvertretender Bürgermeister von Bannewitz. Im Laufe dieses Jahres soll dann erörtert werden, welche Maßnahmen in den einzelnen Ortschaften der Gemeinde umgesetzt werden können. Einen Beschluss dazu hält Kaiser Ende des Jahres für möglich. Damit sich neben den Mitgliedern der Räte weitere Bürger einbringen können, soll über das Amtsblatt zu Ideen der Ortsgestaltung aufgerufen werden. (SZ/ves)

