Bannewitz-Kapitän geht zum Ortsrivalen Kevin Moraweck spielt die Rückrunde für Possendorf. Vater Holger hatte die Bannewitzer schon zuvor verlassen.

Die Fußball-Landesklasse Mitte hat ihren ersten personellen Paukenschlag in der Winterpause: Der Bannewitzer Kapitän Kevin Moraweck (21) wechselt zum Ortsrivalen SG Empor Possendorf. Das bestätigte Empor-Coach Jens Wagner auf SZ-Anfrage. Erst vor wenigen Wochen hatten sich der SVB und Trainer Holger Moraweck getrennt. Nun verlässt auch Sohn Kevin den Verein, der aktuell direkt hinter Possendorf auf Rang neun der Tabelle steht.

„Spielerisch und im taktischen Bereich ganz sicher eine absolute Verstärkung für uns“, sagt Wagner über den Neuzugang. Der am 1995 in Freital geborene Kevin Moraweck schloss 2015 seine Ausbildung als Fachkraft für Lebensmitteltechnik ab und wurde von der in Coschütz ansässigen Firma „Dr. Quendt“ auch übernommen. Neben dem Fußball, der ihn immerhin bis zu Dynamo Dresden führte, auch ein festes berufliches Standbein zu haben, empfindet der 21-Jährige laut eigener Aussage „als sehr wichtig“.

Verletzung stoppt Dynamo-Karriere

Mit drei Jahren erlernte er bei Lockwitzgrund das Fußball-ABC, wechselte später zu Motor Freital und danach zum SV Bannewitz. Dann kam die Anfrage von Dynamo Dresden, wo unter anderem Sven Ratke und Nico Däbritz seine Trainer waren. „Ich habe bis zur C2 gespielt, bevor ich meine erste schwere Verletzung hatte. Später wurde ich zum SC Borea ausgeliehen. Leider habe ich mich dann wieder schwer verletzt und wurde am Knie operiert.“

Kevin Moraweck musste mit dem Leistungssport aufhören. 2011 ging der bekennende Bayern-Fan nach Bannewitz zurück. Verletzungen blieben aber sein ständiger Begleiter. Am rechten Knie musste er schon zweimal operiert werden, später folgte eine viermonatige Pause, weil es das linke Knie erwischte hatte.

„Vorbildlich bis zur letzten Minute“

Sein Vorbild war David Beckham. „Mich hat fasziniert, wie er die langen Diagonalpässe gespielt hat und wie gefährlich er bei Standards war.“ Spielte Kevin im Nachwuchsbereich zunächst meist im linken Mittelfeld, so wurde es später die Zehner-Position oder der Sturm. „Auf jeden Fall offensiver.“ Für den Empor-Angriff um Torjäger Andre Heinisch könnte Moraweck junior eine passende Verstärkung sein.

Possendorfs-Trainer Jens Wagner weiß, was er für einen guten Fußballer bekommt. Wie sagte doch Vater Moraweck vor wenigen Monaten noch als verantwortlicher SVB-Coach: „Kevin ist technisch versiert und sehr ehrgeizig. Er ist einer der trainingsfleißigsten Spieler, als Kapitän spielt er immer vorbildlich bis zur letzten Minute. Auch mögliche Spielstrategien kann ich mit ihm gut besprechen.“

