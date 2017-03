Bannewitz hofft auf Geld für Schulanbau Die Baumaßnahmen zum neuen Anbau am Schulhaus sollen möglichst in den Sommerferien dieses Jahres beginnen.

So soll der neue Anbau einmal aussehen: Ansicht Süden, Grund- und Oberschule Am Marienschacht in Bannewitz. © Visualisierung: Reinhardt-Architekten PartG mbB in Helbigsdorf

Für die geplanten Baumaßnahmen an der Grund- und Oberschule „Am Marienschacht“ in Bannewitz hat die Bannewitzer Rathausspitze jetzt den Fördermittelbescheid bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) eingereicht. Wie Bauamtsleiter Markus Kirchner sagt, könne bis Ende März beziehungsweise Anfang April mit einem Bescheid gerechnet werden.

Ziel der Gemeinde Bannewitz ist es, mit Beginn der Sommerferien dieses Jahr mit den Baumaßnahmen zum neuen Anbau am Schulhaus zu beginnen. Bis Ende des Jahres soll der Rohbau fertig sein, damit über den kommenden Winter der Innenausbau erfolgen kann, erklärt Kirchner. Allein für den Anbau plant die Gemeinde mit Kosten von rund 2,2 Millionen Euro. Darüber hinaus soll das Schulhaus in den nächsten Jahren weiter modernisiert werden. Ziel ist es, den Altbau zu sanieren, ebenso die Turnhalle, in die später Mensa und Unterrichtsräume kommen sollen. (SZ/ves)

