Bannewitz ehrt Winckelmann Die Kunstschule Bannewitz organisiert spannende Aktivitäten zum Jubiläum des Schriftstellers.

Eine Frau betrachtet die Büste Johann Joachim Winckelmanns im Herzoglichen Museum in Gotha. Hier ist die Ausstellung „Vollkommenheit in feinster Gravüre – antike Gemmen um 1760“ zu sehen. Sie ist dem 300. Geburtstag von Winckelmann gewidmet, der unter anderem als Archäologe tätig war. © dpa

Johann Joachim Winckelmann wird anlässlich seines 300. Geburtstags von der Musik-, Tanz- und Kunstschule Bannewitz geehrt. Eine weniger bekannte Tatsache ist, dass er fast sechs Jahre in dem Nöthnitzer Schloss für das alte Adelsgeschlecht von Bünau gearbeitet hatte. Ziel ist es, auf den bedeutenden Kunst- und Geisteswissenschaftler und seine Wirkung auf die Region aufmerksam zu machen, teilt Irmela Werner, geschäftsführende Leiterin der Musikschule, mit.

Am Dienstag, dem 21. März, findet das erste Treffen der Regisseurin und der Bannewitzer Männer statt, die die Nachstellung des Gemäldes „Winckelmann im Kreise der Gelehrten in der Nöthnitzer Bibliothek“ von Theobald von Oer übernehmen werden. Das Jubiläum des weltweit berühmten deutschen Schriftstellers wird am 22. und 23. September auf Schloss Nöthnitz festlich begangen. Unterstützt wird die Veranstaltung auch von der Gemeinde Bannewitz und der Oberschule „Am Marienschacht“. Die Oberschule wird eine Ausstellung im Bürgerhaus und eine Projektwoche mit Recherchen in dem Gemeindearchiv organisieren. Geplant ist am Freitag, dem 22. September, die Eröffnung der Winckelmannstube im Bannewitzer Bürgerhaus. Der Schriftsteller Klaus-Werner Haupt wird danach aus seinen Winckelmannbüchern lesen. Der darauffolgende Sonnabend bietet Gästen ein Barockkonzert und die szenische Bildnachstellung des oben erwähnten Gemäldes. Das Konzert wird von deutschen und internationalen Musikern aufgrund des großen Interesses voraussichtlich zweimal gespielt, kündigt Irmela Werner an.

