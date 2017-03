Bannewitz dankt seinen Besten Die Gemeinde hat ihre Ehrenamtlichen ausgezeichnet. Mit dabei waren auch junge Engagierte.

Aufgrund der Erkrankung von Bürgermeister Christoph Fröse wurde die Würdigung der Ehrenamtler verschoben. © Daniel Förster

Ein Abend ganz allein fürs Ehrenamt: Normalerweise ist es in Bannewitz Tradition, die Ehrenamtlichen der Gemeinde beim Neujahrsempfang zu würdigen. Aufgrund der Erkrankung von Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos) musste der Empfang dieses Jahr jedoch ausfallen. Auf die Würdigung der Ehrenamtler aber wollte die Gemeinde dennoch nicht verzichten. Sie waren deshalb am Mittwoch ins Bürgerhaus eingeladen. Dort zeichnete der Bürgermeister insgesamt 13 Ehrenamtliche in sechs Kategorien aus.

Die Ausgezeichneten





Unter ihnen war auch Hans-Jürgen Hardtke. Der emeritierte Professor durfte kürzlich für seine vielfältigen Leistungen, unter anderem auf dem Gebiet der Natur- und Heimatpflege, den Bundesverdienstorden von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) entgegen nehmen. Nun würdigte Bürgermeister Fröse noch einmal das Engagement des Possendorfers. Über seine Urkunde sichtlich überrascht war Jürgen Reich. Er war im Jahr 2015 Deutscher Meister der Rassetaubenzucht geworden – ein Titel, der schon etwas her, der Gemeinde aber nicht entgangen ist.

Als Geschenk ließen sich die Rathaus-Mitarbeiter übrigens etwas Neues für die Bannewitzer Ehrenamtlichen einfallen: Für die Ausgezeichneten gab es Porzellan aus der tschechischen Partnerstadt Dubi.

