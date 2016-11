Bannewitz bringt Baupläne voran An der Eichleite soll Platz für Wohnhäuser entstehen. Bedarf gibt es bisher nur für eines.

Die Gemeinde Bannewitz hat den Entwurf des Bebauungsplanes „Eichleite-Silze“ einstimmig beschlossen. Allerdings hat sich bisher nur ein Interessent für den Bau eines Wohnhauses gemeldet. © Symbolbild/dpa-tmn

Die Gemeinde Bannewitz ist einer weiteren Bebauung der Fläche an der Eichleite ein Stück näher gekommen. Die Mitglieder des Gemeinderates haben auf ihrer jüngsten Sitzung den Entwurf des Bebauungsplanes „Eichleite-Silze“ einstimmig beschlossen.

Schon seit Jahren wird an dem Entwurf des Bebauungsplanes gearbeitet. Vor sechs Jahren haben Anwohner und Träger öffentlicher Belange erste Einsprüche gegen die Pläne zur weiteren Wohnbebauung in dem Bereich erhoben. Erst nach mehreren Verhandlungsrunden konnte man sich nun auf einen Entwurf einigen, heißt es aus dem Bannewitzer Rathaus. Letzte Abstimmungen dazu gab es im Vorjahr. Um das Verfahren nun wieder aufzunehmen und letztlich zur Genehmigung zu bekommen, müssen die aktuellen Pläne öffentlich ausgelegt werden. Aber auch da können wieder Einwände vorgebracht werden.

Ziel der Gemeinde Bannewitz ist es, langfristig die planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen, um die bestehende Wohnbebauung erweitern zu können, zumindest in dem Umfang, um „die Abrundung des Wohngebietes“ zu ermöglichen, so die Rathausspitze. Um dadurch notwendige Eingriffe in die Natur auszugleichen, soll der Steinbruch „Karrasch“ langfristig renaturiert werden.

Aktuell soll lediglich auf einer ausgewiesenen Fläche ein Wohnhaus entstehen. Weiterer Baupläne gebe es an dieser Stelle noch nicht.

zur Startseite