Bannewitz befragt Jugend nach Wünschen

Was wünscht sich die Jugend in Bannewitz? Dieser Frage will die Gemeindeverwaltung am Freitag, den 2. März, in einer Veranstaltung unter dem Titel „Unsere Vision für Kinder- und Jugendbeteiligung“ nachgehen. Es ist ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung durchgeführt wird.

Ab 16 Uhr sind deshalb alle Kinder und Jugendlichen in das Bürgerhaus auf der August-Bebel-Straße 1 in Bannewitz eingeladen. Die Rathausspitze hatte jüngst Fragebogen an insgesamt 950 junge Bannewitzer im Alter von elf bis 22 Jahren verschickt und diese zu ihren Wünschen und Vorstellungen befragt. Rund 150 Antworten trafen daraufhin wieder im Rathaus ein. Das Ergebnis der Umfrage soll am Freitag ausgewertet und diskutiert werden. „Wir hoffen, dass viele Kinder und Jugendliche dabei sind. Schließlich ist es eine Veranstaltung für sie“, sagt Heiko Wersig von der Gemeindeverwaltung. (SZ/ves)

