Bannewitz befragt fast 1 000 Jugendliche

Was bewegt die Jugend in Bannewitz? Das will die Gemeindeverwaltung herausfinden. Deshalb wurden kürzlich an insgesamt 958 Jugendliche im Alter zwischen elf und 22 Jahren Fragebögen im gesamten Gemeindegebiet verteilt. Die Rathausspitze hofft nun auf allerhand Rückmeldungen und vor allem auf Anregungen und Hinweise, was der jungen Generation in Bannewitz oder einem der Ortsteile fehlt beziehungsweise vielleicht auch, was gut beim Nachwuchs ankommt.

Die Aktion steht unter dem Motto „Jugend bewegt Kommune“ und soll die Kinder und Jugendlichen in Bannewitz stärker in Entscheidungen einbeziehen und sie so für ihr Umfeld sensibilisieren, erklärt Heiko Wersig von der Bannewitzer Gemeindeverwaltung, der sich maßgeblich um das Projekt bemüht. Ziel ist es, in einer gemeinsamen Veranstaltung am 2. März die Ergebnisse der Umfrage unter den Jugendlichen vorzustellen und auszuwerten. Das Treffen findet um 16 Uhr im Bannewitzer Bürgerhaus statt. (SZ/ves)

