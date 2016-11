Bannewitz bastelt am Kita-Konzept Immer mehr Kinder muss die Gemeinde unterbringen. Der genaue Bedarf lässt sich aber nur schwer einschätzen.

Auch wenn man ihn von außen noch nicht sehen kann, so ist der gläserne Anbau an der Kita Windmühle in Possendorf schon fertig. Jens Roscher von der Pirnaer Firma Elektro Noack beschäftigt sich bereits mit dem Innenausbau. © Andreas Weihs

Derzeit gibt es in Bannewitz sieben Kindertagesstätten (Kitas) und aktuell nur noch zehn Tageseltern. 550 Krippen- und Kindergartenkinder sowie 374 Hortkinder besuchen in diesem Schuljahr eine Einrichtung. Bannewitz steht vor einer Herausforderung, da die Gemeinde schnell wächst. „Neue Baugebiete werden erschlossen, immer mehr junge Familien mit Kindern ziehen in einen der zwölf Ortsteile“, sagt Sandra Großmann. Sie ist in der Gemeindeverwaltung für die Kita-Planung zuständig.

Den genauen Bedarf für Plätze in Krippen, Kindergärten und Horten lässt sich dabei nur schwer berechnen. Denn keine Verwaltung weiß im Vorfeld genau, wie viele Kinder in einem Ort geboren werden, wie viele Familien in einen Ort ziehen (und wie viele wegziehen) – und ob die Eltern ihre Kinder überhaupt betreuen lassen wollen.

In Bannewitz ist die Lage besonders unübersichtlich. Denn viele Einwohner, die in der Großgemeinde wohnen, arbeiten nicht im Gemeindegebiet. Sie wollen ihre Kinder oftmals lieber in der Nähe ihrer Arbeitsstelle betreuen lassen, als einen längeren Fahrtweg in Kauf zu nehmen. Die meisten Bannewitzer, die auswärts arbeiten, pendeln jeden Tag nach Dresden. Andersherum werden aktuell 22 Kinder, die nicht in Bannewitz wohnen, in einer Kita der Gemeinde betreut.

Doch alle Verwaltungen stehen beim Thema Kitas vor ähnlichen Herausforderungen. Sie sind dafür verantwortlich, dass alle Kinder, spätestens ab dem vollendeten ersten Lebensjahr, einen Platz bekommen, wenn deren Eltern das wünschen. Laut Gesetzgeber darf die Einrichtung dabei nur maximal 30 Fahrtminuten vom Wohnort entfernt sein. Das Kita-Konzept der Gemeinde, das sie in jedem Jahr an das Landratsamt in Pirna melden muss, war auch Thema in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Die Sächsische Zeitung fasst die Situation im Gemeindegebiet zusammen.

Possendorf: Die Kita wird gerade erweitert, im Hort wird es bald eng

In der Possendorfer Kita Windmühle können derzeit 95 Kinder betreut werden, davon 42 Kinder, die jünger als drei Jahre sind. Diese gehen jeden Tag in einen Containeranbau neben dem historischen Gebäude. Bannewitz baut derzeit an dem Haus und stockt eine Kindergartengruppe für etwa 18 Kinder auf (die SZ berichtete).

Von den 183 Schülern der Possendorfer Grundschule besuchen rund 170 den Hort. Dieser ist für maximal 210 Kinder ausgelegt. Und das ist nur möglich, weil auch Räume der Grundschule am Nachmittag für die Kinderbetreuung genutzt werden. Ab dem Schuljahr 2018/19 wird es in Possendorf eng. Dann könnten 219 Kinder die Schule besuchen. „Hier müssen wir handeln“, sagt Sandra Großmann.

Hänichen, Rippien, Goppeln: Hier läuft es gut – 90 Plätze decken den Bedarf

Entspannt ist die Situation laut der Gemeinde bei der Kita Windmühle in Hänichen. Die fast 90 Plätze decken derzeit den Bedarf für Hänichen, Rippien und Goppeln.

Boderitz und Bannewitz: Vier Kitas sind fit für die Zukunft

Vor drei Jahren sind an der Kita Kinderland in Bannewitz 14 neue Krippenplätze entstanden, 90 Kindergartenplätze gibt es im Haus 2, die Kita in Boderitz bietet 38 Krippenplätze an. Die Kita Regenbogen, bisher noch einziger freier Träger in Bannewitz, hat in den vergangenen drei Jahren seine Kapazität um 30 Plätze aufgestockt. Nun können hier fast 70 Kinder betreut werden.

Überfüllt ist ab kommendem Schuljahr definitiv der Bannewitzer Hort. Er bietet maximal 215 Kindern Platz, 230 Plätze werden ab 2017 benötigt. Die Gemeinde baut aktuell an der Grund- und Oberschule.

Kita in der Boderitzer Straße: Neubau mit Platz für mehr als 100 Kinder

Im Baugebiet Boderitzer Straße wird im nächsten Jahr eine große Kita für 35 Krippen- und 75 Kindergartenkinder gebaut. Träger wird die Thüringer Sozialakademie sein, die Kita soll im August 2017 eröffnen.

Tagesmütter und -väter: Mehr Angebot für mehr Auswahl

Tageseltern dürfen maximal fünf Kleinkinder parallel betreuen. Drei Tageseltern hat die Gemeinde aus persönlichen Gründen in diesem Jahr eingebüßt, 2018 hört die nächste Tagesmutter auf, übrig bleiben neun. Bannewitz arbeitet an Konzepten, um Tageseltern im Gebiet zu halten.

