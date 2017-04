Banner-Demo auf dem Bischofsweg Der Bischofsweg in der Neustadt zählt zu den von Radfahrern mit am stärksten frequentierten Straßen in Dresden - ohne Radweg. Der ADFC fordert ein Umdenken.

Quer über den Bischofsweg reicht das Banner der organisierten Radler und zeigt eine alternative Version zur Sanierung der Straße. © Stefan Becker

Statische Fahrrad-Demo in der Dresdner Neustadt: Am Mittwochmorgen rollen Aktivisten des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) quer über dem Bischofsweg ein Banner aus und blockieren für zehn Minuten den Verkehr.



Das Banner zeige auf seiner vollen Breite von 17,65 Metern, wie sich die Aktivisten des ADFC Dresden den zukünftigen Bischofsweg wünschen, sagt Nils Larsen vom ADFC-Vorstand. Täglich passieren rund 10 000 Autos und über 3 000 Radfahrer die neuralgische Kreuzung von Königsbrücker und Bischofsweg. Die Zahl der Fahrradfahrer ergab jüngst eine Zählung des Vereins (SZ berichtete).



Bisher arrangieren sich Autos, Laster und Radfahrer mehr schlecht als recht auf den holprigen weil immer noch kopfsteingepflasterten Fahrspuren, und wenn es nach der aktuellen Planung für die Sanierung der Königsbrücker Straße gehe, werde das wohl auch so bleiben, meint Larsen. Zwar verschwinden dann die alten Steine und schicker Asphalt soll den neuen Look des Bischofswegs prägen – aber ohne separaten Fahrstreifen für Fahrräder an der Stelle.

Und es könnte sogar noch enger als jetzt werden, denn die Gleise der Straßenbahnen nehmen mehr Abstand voneinander und rücken damit näher zum Fußweg. Schon heute würden viele Radfahrer entlang des Bischofswegs aus Angst vor den Schienen die Straße meiden und sich auf den Fußweg flüchten, was dann wieder zu Konflikten mit den Fußgängern führt.

Eigene Spuren für die Radfahrer seien erst für den westlichen Teil des Bischofswegs vorgesehen und über den Bischofsplatz hinaus, sagt Larsen. Das Konzept begrüßt der Verein, kritisiert aber die fehlende Verbindung über die Kreuzung an der Königsbrücker.

Wie der sanierte Bischofsweg aussehen könnte, demonstrierten die Aktivisten zehn Minuten lang mit ihrem Banner. Selbst die sichernden Polizisten schwangen sich für den Protest in den Sattel und regelten den Verkehr zwischen Förstereistraße und Königsbrücker vom Fahrrad aus.

Pünktlich packten die Radfahrer das Transparent wieder ein und hoffen nun darauf, dass ihre Version vom neuen Bischofsweg in der Planung doch noch eine Chance bekommt. (stb/szo)

zur Startseite

Artikelempfehlung Banner-Demo auf dem Bischofsweg Statische Fahrrad-Demo in der Dresdner Neustadt: Am Mittwochmorgen rollen Aktivisten des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) quer über dem Bischofsweg ein Banner aus und blockieren für zehn Minuten den Verkehr. Das Banner zeige auf seiner vollen Breite von 17,65 Metern, wie sich die Aktivisten des ADFC Dresden den zukünftigen Bischofsweg wünschen, sagt Nils Larsen vom ADFC-Vorstand. Täglich passieren rund 10 000 Autos und über 3 000 Radfahrer die neuralgische Kreuzung von Königsbrücker und Bischofsweg. Die Zahl der Fahrradfahrer ergab jüngst eine Zählung des Vereins (SZ berichtete). Bisher arrangieren sich Autos, Laster und Radfahrer mehr schlecht als recht auf den holprigen weil immer noch kopfsteingepflasterten Fahrspuren, und wenn es nach der aktuellen Planung für die Sanierung der Königsbrücker Straße gehe, werde das wohl auch so bleiben, meint Larsen. Zwar verschwinden dann die alten Steine und schicker Asphalt soll den neuen Look des Bischofswegs prägen – aber ohne separaten Fahrstreifen für Fahrräder an der Stelle. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/banner-demo-auf-dem-bischofsweg-3658788.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: