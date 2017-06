Bankzentrale im Baubüro Die Sächsische Aufbaubank hat ihren Sitz von Dresden nach Leipzig verlegt. 500 Mitarbeiter sollen folgen – aber wohl erst im Jahr 2020.

Die Sächsische AufbauBank (SAB) ist von Dresden (im Bild) nach Leipzig gezogen. © Archivbild: dpa

Der wohl größte und teuerste Umzug einer sächsischen Institution darf nur mit maximal 15 Leuten beginnen. Mehr sind baupolizeilich nicht zugelassen im kleinen Baubüro der Sächsischen Aufbaubank (SAB). Die Förderbank des Freistaates errichtet sich gerade in Leipzig eine moderne Zentrale. Sie muss aus Dresden wegziehen, so hat es der Landtag schon 2012 beschlossen, um Behörden gerechter über das Land zu verteilen und den Bankenstandort Leipzig zu stärken. Seit Jahresbeginn ist der Sitz der Aufbaubank laut Handelsregister offiziell in Leipzig. Gestern hat der Vorstand dort erstmals seine Jahresbilanz vorgestellt. Von einem Bankgebäude allerdings ist noch nichts zu sehen.

Die Bauarbeiten auf dem fast einen Hektar großen Areal in Nachbarschaft des Hauptbahnhofs am Innenstadtring stehen noch am Anfang: Vom Fenster des Baubüros aus blickt man auf riesige Bagger und Bohrer, die sich durch diverse Gesteinsschichten und das Grundwasser in bis zu 35 Meter Tiefe buddeln. „Das Grundwasser ist zurzeit das größte Problem, wir bauen wie in einem Hafenbecken“, sagt SAB-Vorstandschef Stefan Weber. Frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 sei – je nach Baufortschritt – die Fertigstellung der Bankzentrale geplant. Allerdings dauert schon jetzt das Ausheben der Baugrube länger als gedacht, sodass der Umzug vermutlich erst 2020 zu erwarten sein dürfte.

Etwa 500 der rund 1 200 Mitarbeiter, die derzeit in Dresden arbeiten, werden künftig in Leipzig beschäftigt sein. „Wir treten aber nicht in eine große Umzugsorgie ein“, sagt Weber. Etwa 350 Mitarbeiter seien zurzeit befristet oder als Leiharbeiter beschäftigt. Viele neue Kollegen würden schon jetzt mit Blick auf den künftigen Doppelsitz eingestellt – darunter viele Leipziger, die darauf warten, bald nicht mehr nach Dresden pendeln zu müssen. Der künftige Doppelstandort habe mit den Aufgaben der Bank zu tun, die vor allem Fördergelder von EU, Bund und Freistaat ausreicht. „Eine Förderbank muss auch in der Landeshauptstadt präsent sein, bei den Ministerien, beim Parlament und den Verbänden wie dem Städte- und Gemeindetag“, sagt Weber. Denkbar sei, dass das Zuschussgeschäft künftig in Dresden und das Privatbankgeschäft in Leipzig konzentriert ist. Der Vorstandsvorsitzende werde aber auf jeden Fall am Sitz in Leipzig residieren.

110 Millionen Euro lässt sich die SAB den schicken Neubau des Londoner Architekturbüros ACME kosten – mindestens. Bei dieser Summe werde es sicher nicht bleiben, sagt Weber voraus. Das Geld wird allerdings nicht aus Steuergeldern aufgebracht, sondern von der Bank selbst. Für das Geldinstitut seien diese Kosten aber beinah ein „Nullsummenspiel“, sagt Weber. Die Ausgaben würden im Prinzip aus den Wertpapierrücklagen des Geldhauses in dessen Immobilienbestand wandern. Eingebettet wird das fünfstöckige Bürohaus, das aus zwei nierenförmigen Grundflächen besteht, in ein überdachtes Säulenareal mit 299 Betonstützen. Zusammen mit einem Forschungsprojekt an der TU Dresden wird dabei in großem Stil mit Textilbeton experimentiert, um ein Referenzobjekt für die neue Bautechnologie zu schaffen. Textilbeton wird statt mit Stahl mit Spezialtextilien verstärkt, um Gewicht und Baukosten zu sparen. An dem neuen Bankenplatz sind auch ein großes Auditorium für öffentliche Veranstaltungen und ein Café geplant. „Als Förderbank bringen wir uns in die Stadtentwicklung ein und schaffen einen öffentlichen Raum“, sagt Weber.

Zahl der Förderanträge steigt

Im vorigen Jahr hat die SAB mehr als 38 000 Förderanträge bewilligt – 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt gewährte die Förderbank Zuschüsse, Darlehen und Bürgschaften von 1,87 Milliarden Euro. Sie flossen vor allem in die Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung, in Infrastruktur, Umwelt- und Landwirtschaft sowie den Wohnungsbau. Drei Viertel der Fördermittel seien als Zuschüsse vergeben worden, so Weber. Der Rest waren Darlehen.

Der Anstieg der Zuschüsse liegt insbesondere am neuen Infrastrukturförderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Unter dem Strich erwirtschaftete die Bank ähnlich wie in früheren Jahren ein Ergebnis von rund 800 000 Euro. Zugleich wurden aber die Rücklagen weiter vergrößert. „Unsere Ausstattung ist gut, ohne luxuriös zu sein“, meint SAB-Vorstand Ronald Kothe.

zur Startseite