Bankräuber wieder auf freiem Fuß Unter Auflagen wurde der 34-jährige Pirnaer, der am Mittwoch die Heidenauer Sparkassenfiliale überfallen hat, wieder freigelassen. Zur Tat lies er sich offenbar drängen.

© dpa

Der Heidenauer Sparkassen-Räuber ist unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Das hat Donnerstagabend die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Pirna entschieden. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst Untersuchungshaft wegen räuberischer Erpressung beantragt. Der 34-Jährige hatte am Mittwochnachmittag die Sparkassen-Filiale am Böhmischen Weg in Heidenau überfallen und war vier Stunden nach dem Überfall gestellt worden. Der gebürtige Pirnaer ließ sich von den Beamten widerstandslos festnehmen. Noch kurz zuvor soll er seinen zweijährigen Sohn aus dem Kindergarten abgeholt haben. Den Ermittlern gegenüber hatte er nach seiner Festnahme die Tat gestanden und Reue gezeigt. Als Motiv nannte der Koch seine schlechte finanzielle Lage und „Druck“, der durch seine derzeitige Freundin auf ihm laste.

Der Beschuldigte wurde von der Haftrichterin unter Auflagen freigelassen. Der Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass der Heidenauer offenbar nichts erbeutet hat. Mit einem Zettel, auf dem er mit den Worten drohte: „Überfall, ich habe eine Bombe mit, Geld raus 3000 Euro!“, bedrohte er eine der drei Sparkassenangestellten. Laut den Ermittlern gab diese dem Täter eine sogenannte „White-Card“ mit welcher der Täter direkt Geld hätte abheben können. Warum ihm das nicht gelungen ist, bleibt unklar. Fest steht, dass seine Ex-Freundin den Täter durch die Öffentlichkeitsfahndung erkannte und der Polizei den entscheidenden Hinweis zu seiner Ergreifung in einer Kleingartensparte in Dresden Leuben geben konnte. (df)

Links zum Thema Polizei fasst Bankräuber

zur Startseite