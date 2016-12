Bankräuber steht vorm Zittauer Amtsgericht Dem 23-jährigen Polen wird der versuchte Einbruch in drei Volksbank-Filialen vorgeworfen. Vor allem Sachschaden hinterließ der Tatverdächtige.

In den ersten Wochen des neuen Jahres muss sich ein 23-jähriger Pole vor dem Amtsgericht Zittau wegen Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten. Ihm wird von den Sicherheitsbehörden vorgeworfen, im Februar und März vergangenen Jahres in drei Filialen der Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien und der Volksbank Löbau-Zittau eingebrochen zu sein. Das bestätigte jetzt das Zittauer Amtsgericht der SZ. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 22. Februar 2015 in die Volksbank-Filiale in Schönau-Berzdorf eingebrochen und einen Schaden von 70 000 Euro hinterlassen zu haben. Hier blieb es dabei, Geld zu stehlen. Auch eine Woche später, am 1. März 2015, gelang es dem Polen nicht, Geld aus der Filiale der Volksbank Löbau-Zittau in Großschönau zu entwenden. Hier ist der Sachschaden mit 1 000 Euro deutlich geringer. Am selben Tag versuchte der Tatverdächtige, in der Filiale der Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien in Ebersbach (Schöpstal) an Bargeld heranzukommen. Tatsächlich erbeutete er hier rund 920 Euro, der Sachschaden wird auch hier auf rund 1 000 Euro beziffert.

Für einen Einbruchsdiebstahl sieht der Gesetzgeber in der Regel eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu zehn Jahren vor. Zu welchem Schluss das Zittauer Amtsgericht kommt, wird das Verfahren im ersten Quartal nächsten Jahres zeigen.

Die Serie von Bankeinbrüchen und Angriffen auf Geldautomaten hatte damals für Aufsehen im Landkreis gesorgt. Banken wie die Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien erhöhten anschließend die Sicherheitsvorkehrungen. Vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist die Sprengung von Geldautomaten der Banken fast schon an der Tagesordnung, doch haben diese Taten mit denen im Görlitzer Umland nichts gemein.

