Bankräuber muss sich täglich bei der Polizei melden Dem 34-Jährigen, der in Heidenau eine Bank überfiel, bleibt Untersuchungshaft erspart. Warum das so ist.

Streng sind die Auflagen, an die sich der verhinderte Heidenauer Bankräuber halten muss, bis ihm der Prozess gemacht wird, wenn er bis dahin in Freiheit leben will. So muss sich der 34-Jährige jeden Tag persönlich im Polizeirevier Pirna melden. Er ist angehalten, seiner geregelten Arbeit, die er hat, nachzugehen und den Hauptwohnsitz bei seinen Eltern in Heidenau anzumelden. Zudem darf er sich nicht mehr in der Nähe der Sparkassen-Filiale am Böhmischen Weg in Heidenau aufhalten, geschweige denn diese betreten. Das sagte gestern die amtierende Sprecherin des Amtsgerichtes Pirna, Richterin Simona Wiedmer, auf Nachfrage.

Der Koch aus Heidenau hatte am Mittwochnachmittag mit einem beschriebenen DIN-A4-Zettel in der Sparkassen-Filiale am Böhmischen Weg die Herausgabe von 3 000 Euro gefordert. Geld bekam er keins. Eine der drei Serviceangestellten händigte ihm stattdessen eine sogenannte White-Card mit einem kleinen Guthaben von mindestens 50 Euro aus. Doch am Bankautomaten wurde ihm damit offenbar nichts ausgezahlt. Warum es ihm nicht gelang, Geld abzuheben, könne bisher nur spekuliert werden, heißt es aus Ermittlerkreisen. Ohne Beute ergriff der verhinderte Räuber schließlich die Flucht. Keine vier Stunden nach dem Überfall stellte ihn die Polizei in einer Gartensparte im Dresdner Stadtteil Leuben. In seiner Wohnung in Heidenau-Mügeln entdeckten die Ermittler später die Sachen, die er beim Überfall auf die Sparkasse getragen hatte.

„Es soll nicht den Anschein erwecken, dass Bankräuber laufen gelassen werden“, so Gerichtssprecherin Simona Wiedmer. Bei einem Banküberfall ergeht aufgrund der Schwere der Tat immer ein Haftbefehl. Die Gesamtumstände – der Beschuldigte sei in der Ausführung der Tat „sehr dilettantisch“ gewesen, habe außer einem Zettel nichts dabei gehabt und auch kein Geld erbeutet – hätten es der Ermittlungsrichterin von Gesetzes wegen aber gestattet, keinen klassischen Banküberfall, sondern einen „minderschweren Fall in Betracht“ zu ziehen und damit den erlassenen Haftbefehl außer Vollzug zu setzen.

Die ihm gewährte Freiheit stellte die Richterin unter Bedingungen, um die Fluchtgefahr zu hemmen. Das Amtsgericht gehe davon aus, dass er sich dem Verfahren stellen wird und nicht untertaucht.

Gründe dafür, dass der Vater eines zweijährigen Sohnes die Sparkassenfiliale überfiel, sind dem Vernehmen nach erhebliche Geldnöte, unter anderem Mietschulden bei einer Ex-Freundin. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann, je nachdem, wie die Schwere der Tat gewertet wird, sechs Monate bis 15 Jahre Haft.

