Bankräuber immer noch untergetaucht Der Straftäter war nicht in den Maßregelvollzug Großschweidnitz zurückgekehrt – er fehlt nun seit bereits gut sechs Wochen.

Nach seinem Freigang am 5. September kehrte Ingo Schneller nicht in die Psychiatrie der Klinik Großschweidnitz zurück. Dort sitzt er im Maßregelvollzug. © Polizei

Großschweidnitz. Von dem verurteilten Bankräuber Ingo Schneller fehlt auch gut sechs Wochen nach seinem Verschwinden weiterhin jede Spur. Der Görlitzer Polizeisprecher Thomas Knaup erklärte auf Anfrage der SZ lediglich, dass es zu diesem Fall keine neuen Erkenntnisse gebe. Damit ist Schneller nach wie vor auf freiem Fuß, obwohl er noch nicht entlassen war. Er hatte im Maßregelvollzug jedoch bereits lockere Bedingungen zugesprochen bekommen, die den Übergang in die Freiheit vorbereiten sollen. So war es ihm erlaubt, Freigänge ohne Begleitung zu unternehmen. Von einem solchen Freigang war Schneller am 5. September nicht mehr zurückgekehrt.

Die Polizei informierte damals, dass er in den ostsächsischen Landkreisen sowie auch in und um Dresden und Leipzig mögliche Anlaufpunkte habe. Polizei und Ärzte in Großschweidnitz betonten, dass er für die Öffentlichkeit nicht gefährlich sei. Er hatte 2007 mit Komplizen eine Bank in Leipzig überfallen und wurde zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hätte noch gut ein Jahr verbüßen müssen. (SZ/gw)

Hinweise an die Polizei unter 03583 62-0.

